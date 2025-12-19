我是廣告 請繼續往下閱讀

社群平台X上近日有網友發布影片指出，一群中國遊客17日在日本東京羽田機場飆罵台灣遊客，內容粗鄙，引人側目。根據影片內容，中國遊客反覆叫喊：「台灣是中國的」、「出門在外，搞清楚政治」，甚至在日本警方到場後，台灣遊客以日語說明情況，另一中國遊客竟脫口辱罵：「說人話！說狗語啊？」讓人錯愕。對此，日籍媒體人矢板明夫昨（19）日表示，此事在日本網路上迅速發酵，日本網友紛紛表示今日的中華人民共和國只剩下失望，該國官民展現出來的種種野蠻、粗鄙言行，令人瞠目結舌。矢板明夫昨發文指出，東京羽田國際機場發生了一起令人側目的衝突。一名中國女遊客在公共場所對台灣遊客高聲斥責，反覆叫喊：「台灣是中國的」、「出門在外，搞清楚政治」態度咄咄逼人。警方到場後，台灣遊客以日語冷靜地說明情況，與該名中國女子同行的另一名女子竟脫口辱罵：「說人話！說狗語啊？」場面讓在場旁觀者錯愕。矢板明夫接著表示，事件在日本網路上迅速發酵，日本網友的反應相當直接而尖銳。有人感嘆自己曾經因《三國志》、孔子的思想，以及中華料理而喜歡中國文化，但對今日的中華人民共和國只剩下失望，該國官民展現出來的種種野蠻、粗鄙言行，令人瞠目結舌。還有日本網友直言，在他國高喊：「某某是中國的」，只有「認知水準低下的人」才會這麼做，簡直失禮到荒謬的程度。竟然說日語是「狗語」，「既然這麼討厭日本，為什麼還要來日本旅遊？」矢板明夫提到，更諷刺的是，也有人問說：在國外這樣胡鬧，回國後真的會換來什麼「信用加分」嗎？因為，從更深一層來看，這類事件並非偶發，而是中國共產黨多年來持續鼓勵、推動反日、仇外「愛國主義教育」的必然結果。當愛國被簡化為仇恨，當政治口號取代理性與尊重，培養出來的只會是充滿歧視與敵意的國民。這樣的人走到哪裡，衝突就帶到哪裡。