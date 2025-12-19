我是廣告 請繼續往下閱讀

一名男駕駛日前在紅燈靜止狀態下查看手機，遭員警當場舉發「以手持方式使用行動電話」，並裁處3000元罰鍰和記違規點數1點，男子不服提起行政訴訟，主張是在車輛完全靜止下，僅短暫低頭查看手機通知，未手持操作，也未影響行車安全，近日法院審理後認為，舉發與裁決機關未能證明其行為確實「有礙駕駛安全」，且取締程序未盡周延，因此撤銷原裁罰，並認為於實務上，此舉長期存在執法偏誤，恐有違比例原則，甚至引發違憲疑慮，更有「積非成是」的狀況。根據判決，該名男駕駛在日前行經新北市新店區北新路與順安街口時，因停等紅燈時查看手機，遭員警當場舉發「以手持方式使用行動電話」，事後經交通裁決所裁處3000元罰鍰並記違規點數1點。男子不服提起行政訴訟，主張車輛完全靜止，僅短暫低頭查看手機通知，未手持操作，也未影響行車安全，經法院法官幅回顧《道路交通管理處罰條例》第31條之1的完整修法歷程後，直指立法者當初並非要「一律禁止」駕駛人在任何情況下使用手機，而是聚焦於「以手持方式」且「有礙駕駛安全」的行為，特別強調「有礙駕駛安全」並非具文，而是必須在個案中具體認定。因此，判決中指出，此條例在實務上長期存在執法偏誤，常見只要駕駛人在道路上、未使用手機架操作手機，即一律舉發裁罰，卻未區分行進中與非行進狀態的危險程度，亦未就使用目的、功能與時間長短進行調查，恐有違比例原則，甚至引發違憲疑慮，加上法院勘驗員警密錄器畫面後發現，並未拍到男駕駛確實「以手持方式」操作手機的畫面，而員警作證時，對於是否單手或雙手、手機位置高低等關鍵細節亦記憶模糊，難以具體說明，也未在取締當下進行進一步調查，未確認其使用手機的功能與目的，也未要求當場出示手機畫面存證，導致後續舉證困難。因此判決認定，在紅燈仍剩餘約20秒的情況下，僅憑駕駛曾短暫查看手機，尚難認定其行為已達「有礙駕駛安全」的程度，而舉發與裁決機關未能舉證證明構成要件，自應作成對人民有利的判斷，最終裁處原裁罰於法有誤，應予撤銷，而判決也提到，「非行進狀態使用手機的取締」，是長期「積非成是」，亟需導正，呼籲執法機關精進取締程序，避免僅為執法便利而犧牲正當法律程序與人民權益。