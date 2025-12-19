中央氣象署預報員黃恩鴻表示受到南方雲系北移影響，今、明（19、20日）兩天全台降雨機率高，各地高溫約22至25度，屬於較濕涼的天氣。本週日（12/21）登場的臺北馬拉松，北台灣跑者恐得在陰雨綿綿中開跑，氣象署提醒，當天北部轉為濕涼天氣，體感溫度較低約17至19度，白天回升約22至24度，下週三（12/24）平安夜將迎來下一波東北季風，屆時氣溫將再度下降，會感受到明顯涼意。
中央氣象署預報員黃恩鴻提醒，今（19）日至週六（20日）受到南方雲系北移影響，台灣附近水氣偏多，各地都是比較濕涼、有短暫陣雨的天氣型態，其中東半部地區雨勢較為明顯，有局部較大雨勢發生的機率。若這兩天水氣與溫度配合得宜，中部以北及宜花地區海拔3500公尺以上的高山，將有零星降雪或結冰的機率，想追雪的民眾或許能碰碰運氣。
週日東北季風增強低溫17度
週日(12/21)隨著新一波東北季風增強，南北天氣將呈現兩樣情。桃園以北至宜蘭整天有雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭可能有局部較大雨勢；中南部地區則轉為多雲到晴，有機會見到陽光。氣溫方面，北部週日清晨低溫約17至19度，白天高溫回升約22至24度，屬於「濕涼」天氣，中南部天氣相對溫暖，高溫可以達到26~27度。
下週三平安夜再變天
下週天氣，民眾關心的聖誕節檔期也將有變化。氣象署預估，下週三（24日）平安夜起，又有一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五（26日）。屆時北台灣氣溫將再度下滑，低溫約落在16度左右，雖然目前預測強度尚未達到「冷氣團」等級，但仍會比本週更冷一些，民眾若有安排戶外慶祝活動，記得多加件衣物禦寒。
資料來源：中央氣象署
