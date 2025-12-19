鮑魚大亨鍾文智棄保潛逃！福德街派出所副所長涉偽造報到紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲福德街派出所副所長古志銘。（圖／翻攝畫面）

▲鍾文智的大帳房葉仲清。（圖／翻攝畫面）

▲福德街派出所副所長梁思強。（圖／翻攝畫面）

▲李俊良的嫩妻黃鈺婷。（圖／翻攝畫面）

▲鍾文智。（圖／翻攝刑事局網站）

台北市信義分局福德街派出所爆發警紀重大弊案。檢調查出，涉嫌炒作多檔TDR、最終棄保潛逃的「鮑魚大亨」鍾文智，疑似在接受法院交保期間，透過人脈關係打點派出所高層，實際並未依規定報到，卻仍留下「正常簽到」紀錄，成為法院未延長科技監控、最終釀成逃亡的重要破口。台北地檢署昨（18）日指揮調查局與警政風單位發動搜索，約談福德街派出所前後任3名副所長。經漏夜偵訊後，認定前副所長李俊良涉嫌重大，涉犯《貪污治罪條例》圖利、財產來源不明及《刑法》偽造文書等罪，且帳戶內出現逾千萬元不明金流，今（19）日凌晨4時許向法院聲請羈押禁見。至於現任副所長古志銘、梁思強，檢方認定2人與李俊良共謀，涉犯圖利罪，分別諭知30萬元交保，並限制出境、出海。李俊良的妻子黃鈺婷，則被認定涉犯《貪污治罪條例》財產來源不明罪，諭知50萬元交保，限制出境出海，並實施科技監控。此外，鍾文智的貼身特助兼「大帳房」葉仲清，疑似負責行賄警員並協助打點相關事宜，檢方認為其涉犯《貪污治罪條例》等罪，且仍有共犯未到案，亦一併向法院聲請羈押禁見。另有福德街派出所前後任所長、警員共14人，以及業者3人以證人身分到庭說明，訊後均請回。檢調掌握，鍾文智在被高院裁定交保後，依法須定期至派出所報到。其間，他透過同為屏東同鄉的情誼結識時任副所長李俊良，並在李調任他所後，進一步牽線介紹古志銘、梁思強等人。實際上，鍾文智有時並未親自到派出所報到，卻仍留下簽到紀錄，疑遭人代為簽名，涉嫌偽造公文書。高院去（2024）年10月認定鍾文智科技監控期限屆滿，且「定期赴警局報到情況正常」，因此僅加保2000萬元，未再延長科技監控。不料判決確定後，鍾文智隨即棄保潛逃。警方自清自檢後，發現報到紀錄恐有不實情形，進而報請北檢指揮偵辦，才揭發派出所高層涉案內情。全案目前仍持續擴大偵辦中。