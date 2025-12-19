我是廣告 請繼續往下閱讀

震驚全台的「剴剴」虐童案，法律程序仍持續進行。涉案保母姊妹劉彩萱、劉若琳一審分別遭判無期徒刑與18年徒刑，目前全案由高等法院審理中。然而，案件近日出現插曲，棄養剴剴後潛逃3年的生母劉女，於今年7月在台中落網歸案後，竟以「被害人家屬」身分，向北檢申請「180萬元補償金」。對此，北檢表示，劉女並從未盡到為人母親的責任，棄養剴剴導致他被迫出養，進而遭保母姐妹虐死，因此認定她沒有資格申領遺屬補償金，駁回申請。回顧「剴剴案」源頭，其生母劉姓女子（29歲）於2021年因感情糾紛，對前男友新歡實施長達4小時的殘酷虐待，並涉嫌強迫對方吸食毒品，劉女遭起訴羈押期間，因發現懷孕裁定3萬元交保。怎料，2022年2月，劉女產下剴剴後竟選擇棄保潛逃，消失3年，更將剴剴丟給外婆扶養，而新北地院因此對她發布通緝。不過，因外婆無力長期獨自扶養，於2023年向新北市社會局求助，最終透過兒福聯盟轉介，將剴剴交由保母劉彩萱、劉若琳姊妹托育。原以為能獲得妥善照顧，沒想到卻是噩夢的開始。剴剴在短短115天內遭受非人道的殘酷虐待，於同年12月不幸喪命。此案曝光後引發社會公憤，今年5月，台北地院一審依凌虐致死等罪，判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑，檢辯雙方均提起上訴，案件正由台灣高等法院審理中。就在今年7月底，台北市刑大接獲線報，發現「剴剴」劉姓生母躲在台中沙鹿地區，南下台中逮捕劉女，並押解新北地院歸案，然而令人憤慨的是，劉女竟以「被害人家屬」身分，向台北地檢署申請180萬元的犯罪被害人補償金。對此，檢方指出，從剴剴出生那一刻，劉女從未盡到一天為人母親的照顧責任，雖然兩人名義上為母子，實則關係極其疏離。檢方更直指，若當初劉女沒有惡意棄養，剴剴也不會被迫進入出養程序，最終淪落至惡毒保母手中。因此，檢方認定，劉女對兒子剴剴的死亡完全未盡人母責任，因此無資格申領遺屬補償金，駁回申請。