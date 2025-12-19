我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著AI發展、資料中心建立，電力將是重要支撐關鍵，但若使用傳統銅線互聯將對電力消耗造成重大負擔，因此隨著AI新十大建設發展，「矽光子」變成關鍵。賴清德總統今（19）日表示，長期在半導體與光電領域所累積的完整供應鏈將展現優勢，希望來瞭解我國領先的矽光子產業現況，並搭配量子運算及機器人達成「人工智慧生活圈」的目標，並創造兆元產值的軟體平台。國科會今在新竹舉辦「台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會」，聚集國內矽光子、共封裝光學（CPO）、半導體製造、先進封裝、光電、網通與伺服器系統等團隊，共商下一代AI 運算架構未來發展方向。國研院半導體研究中心主任劉建男表示，資料中心若採用銅線互聯，會有沈重的電力消耗，因此必須轉成光訊號，才可以省電、提升算力，支援主權AI建置。要把光跟電整合在一起並不容易。劉建男說，矽光子CPO訊號整合，包含四個部分，一個是電子晶片與光子晶片，還有先進製程封裝技術，並且要有共同載板跟基板放上去，以及光纖封裝跟光源整合。明年輝達已經宣示是CPO大規模落地的一年，政府將共同支援產業蓬勃發展。吳誠文表示， 全球運算架構正從「提升晶片效能」轉向「強化整體系統效率」，其關鍵正是矽光子與CPO，屬高度整合工程，任何單一機構皆無法獨立完成。台灣雖在光電材料、奈米製程、封裝測試與模組整合等面向已累積深厚能量，但多為分散的個別技術突破；下一階段的關鍵任務，是讓這些能量得以系統化串接，形成具持續演進能力的研發網絡。吳誠文說，日前才宣示我國要建置全光網路的算力設備，透過光纖連接不同資料中心，在這部分技術我國已經領先全球，日本更是看好只有台灣可以建立。未來矽光子將不僅是國家隊、去打國際盃，國際大廠也要跟我國合作，建立「世界隊」。賴清德讚許吳誠文以前是少棒好手，現在更是帶動科技產業發展的王牌投手，他也感謝在場產官學團隊，披荊斬克服挑戰才讓我國半導體、資通訊產業（ICT）或是電子製造服務業（EMS）等在國際占有一席之地。賴清德表示，智慧化時代來臨，對台灣是很好機會，為維持下一世代持續領先，因此推動AI新十大建設，同時要發展3項關鍵技術，因此安排「AI新十大建設推動之旅」本日矽光子就是第一站，希望了解目前進度，政府可以如何協助，接下來陸續將參訪量子運算以及機器人，希望在2040年時可以創造兆元軟體平台，並且有100萬家中小微型企業能夠導入人工智慧，達到人工智慧生活圈的目標。