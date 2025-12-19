雙北千萬買房並非不可能。永慶房產集團 2025 年統計顯示，台北中山區精華段有破百件千萬內交易；新北淡水區則以 922 件成交量居冠，總價中位數最低僅 498 萬元，是預算有限的首購族入主雙北首選。
台北精華區小宅熱：中山區千萬大樓破百件交易
台北市千萬預算內交易量前五名行政區分別為中山、萬華、北投、文山與士林。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，其中中山區電梯大樓表現最突出，近一年有 182 件交易，產品多位於精華地段，平均坪數約 10.4 坪，總價中位數落在 780 萬元。
雖然坪數較小，但對於單身小資族與通勤族而言，是跨入門檻、入主精華地段的熱門選擇。萬華區千萬內大樓中位數則約 558 萬元，但成交量相對較少，僅 85 件。
新北低總價首選：淡水千萬內換 24 坪空間
若以「空間換時間」，淡水區是雙北千萬預算內機會最多的行政區，近一年大樓與公寓成交達 922 件。其中大樓產品交易 716 件，平均坪數約 24.7 坪，總價中位數 720 萬元。
淡水區公寓產品更是親民，總價中位數僅 498 萬元，為雙北最低。購屋族若願意接受較長通勤距離，可在預算內買到 2 至 3 房格局。
機能導向：板新中 40 年公寓穩坐捷運生活圈
預算千萬內想兼顧生活機能，板橋、新莊及中和區是主要目標。此三區成交多集中在屋齡 40 年左右的公寓，平均坪數約 18 至 22 坪，多規劃為 2 至 3 房。
這三區具備捷運環狀線、板南線、中和新蘆線等交通優勢，且與台北市僅一橋之隔，平均總價落在 754 萬至 900 萬元間，適合重視交通與生活機能的小家庭。
資料來源：永慶房產集團
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市千萬預算內交易量前五名行政區分別為中山、萬華、北投、文山與士林。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，其中中山區電梯大樓表現最突出，近一年有 182 件交易，產品多位於精華地段，平均坪數約 10.4 坪，總價中位數落在 780 萬元。
雖然坪數較小，但對於單身小資族與通勤族而言，是跨入門檻、入主精華地段的熱門選擇。萬華區千萬內大樓中位數則約 558 萬元，但成交量相對較少，僅 85 件。
若以「空間換時間」，淡水區是雙北千萬預算內機會最多的行政區，近一年大樓與公寓成交達 922 件。其中大樓產品交易 716 件，平均坪數約 24.7 坪，總價中位數 720 萬元。
淡水區公寓產品更是親民，總價中位數僅 498 萬元，為雙北最低。購屋族若願意接受較長通勤距離，可在預算內買到 2 至 3 房格局。
預算千萬內想兼顧生活機能，板橋、新莊及中和區是主要目標。此三區成交多集中在屋齡 40 年左右的公寓，平均坪數約 18 至 22 坪，多規劃為 2 至 3 房。
這三區具備捷運環狀線、板南線、中和新蘆線等交通優勢，且與台北市僅一橋之隔，平均總價落在 754 萬至 900 萬元間，適合重視交通與生活機能的小家庭。
資料來源：永慶房產集團
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。