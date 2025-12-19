根據日媒《體育報知》報導，日本職業桌球聯賽「T聯賽（T.League）」計畫將2026-27年的開幕戰首度移師海外舉行，目前暫定的時間是明年的7月25日，而選定的地點正是新竹縣屆時將舉行男、女各一場比賽。值得一提的是，台灣桌球一哥林昀儒身披T聯賽木下東京戰袍，曾在2024年奪得例行賽MVP，最終也在決賽力退中國好手，替木下東京奪下冠軍。根據桌球國際賽事的時程，若7月25日確定在台灣開打，林昀儒有望以地主身份出戰。
罕見海外開幕戰 受台灣盛情邀請
創立於2017年的日本T聯賽，男女各組目前各有六支球隊參賽。聯賽不僅吸引日本國內頂尖選手，也匯聚了各國國家隊主力，包括林鍾勳、安宰賢等人。女子組方面，南韓名將申裕斌也都有參賽。台灣選手方面，林昀儒效力木下東京隊，一姐鄭怡靜則加入木下神奈川隊，鄭先知則為九州未來太陽效力。
日本主要職業運動聯賽將「開幕戰」移至國外舉辦極為罕見。根據日媒《體育報知》報導，這項計畫是由台灣方面主動提出邀請，雙方達成協議後促成。台灣目前在桌球世界團體排名高居男隊第7、女隊第6，不僅具備深厚的桌球底蘊，更有廣大的支持者。
自T聯賽成立首年起，便有許多台灣頂尖球手參與，本賽季包含台灣桌球一哥林昀儒在內共有3位球員參與。聯盟希望透過在日本以外的國家舉辦正式官方賽事，集結日本與世界各國的頂尖好手，進一步推動桌球運動的普及與發展。
這次將開幕戰移師到台灣舉辦，許多球迷也希望能看見台灣選手的身影。明年的美國大滿貫從7月初一路打到7月中，而下一個國際賽事就是橫濱冠軍賽會是8月初才開打，這也讓許多球迷開始期待是否能看見林昀儒等台灣好手披上日本聯賽戰袍，在台灣出賽的身影。
實踐世界第一理念 T聯賽跨出國際化第一步
把開幕戰辦在海外對T聯賽而言是一項大膽的挑戰。自聯賽創立以來，便秉持著「實現世界第一桌球聯賽」等三大理念，致力於打造一個對世界開放的平台。去年夏天，聯賽更發表了「用桌球連結未來」的活動準則，旨在跨越世代、國籍與球迷間的隔閡。
本次將新賽季的開幕戰設在台灣，被視為T聯賽邁向全球化發展的第一步。這次進軍海外，不僅能提升T聯賽的品牌價值，更能向世界展示日本職業桌球的魅力。有關具體的對戰組合及售票資訊，聯盟將於近期正式公告。
消息來源：《體育報知》
實踐世界第一理念 T聯賽跨出國際化第一步
