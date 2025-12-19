我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《阿凡達》系列導演詹姆斯卡麥隆是堪稱巨片之王，過去包括《鐵達尼號》、《魔鬼終結者》等知名大片都是他打造，也充滿壯觀特效場面，締造出色的票房。（圖／美聯社／達志影像）

▲《阿凡達：火與燼》幕後花絮曝光，奧娜卓别林（右）飾演大反派「瓦蘭」，左為導演詹姆斯卡麥隆。（圖／二十世紀影業提供）

年度最受矚目的史詩鉅獻《阿凡達：火與燼》17日正式登上全台，首日以1,800萬票房空降全台冠軍，不僅成為當日最賣座電影，更一舉刷新首部曲《阿凡達》的開票紀錄，再度掀起席捲全球的「阿凡達熱」。而片中最受關注矚目的大反派「灰燼族女王瓦蘭」，因為又辣又嗆的個性吸引大批粉絲關注，她的驚人背景也隨之曝光，竟是傳奇喜劇大師查理卓別林孫女奧娜卓別林。《阿凡達：火與燼》全新登場的大反派——灰燼族首領「瓦蘭」，在上映首日就獲得粉絲們熱烈討論，她野蠻霸道卻又帶點性感的氣質意外圈粉，被不少觀眾點名為本集最有記憶點角色。而「瓦蘭」的真實身分也隨之曝光，原來是由傳奇喜劇大師查理卓別林孫女奧娜卓別林飾演，在最新公開的拍攝花絮中也獲群星力讚，電影中飾「柯麥斯上校」的史蒂芬朗表示：「奧娜的表演有種獨特的魅力」，男主角「傑克蘇里」山姆沃辛頓則形容，她在大銀幕上的演出「那種感覺更震撼、更恐怖」。談及本集定位，導演詹姆斯卡麥隆表示：「《阿凡達：火與燼》是集前兩部作品整個冒險的最終篇章，能在電影院裡創造出驚奇感，利用最先進的3D設備，將演員栩栩如生的演出呈現在觀眾面前，讓觀眾相信這奇幻世界宛若真實。」透過更精密的3D與動作捕捉技術，潘朵拉星球的視覺層次再攀新高。《阿凡達（Avatar）》是由好萊塢名導詹姆斯卡麥隆執導的科幻史詩系列電影，第一集於2009年上映就震撼全球影壇，詹姆斯卡麥隆以3D視覺技術與動作捕捉系統，重新定義商業大片規模，不僅拿下全球票房冠軍，更成為電影科技發展的重要里程碑。電影背景設定在22世紀，人類為了爭奪稀有能源來到遙遠的潘朵拉星球，並與當地原住民族納美人（Na’vi）產生衝突。故事描述以人類士兵傑克蘇里潛入森林部族奧馬蒂卡亞族作為故事主軸，上一集《阿凡達：水之道》出現的礁人族，這一集還有風行族、灰燼族等不同的族群出現。其中灰燼族是主打的反派部落，讓主角一家人數度遭遇危險處境。《阿凡達：火與燼》上映後話題持續延燒，詹姆斯卡麥隆再度以其對影像科技與敘事的極致要求，證明無可撼動的票房號召力。最新釋出的宣傳影片中，系列卡司一致盛讚作品格局與情感深度，雪歌妮薇佛直呼：「這樣的作品我前所未見！」柔伊莎達娜也表示：「那是一種令全世界為之著迷的體驗。」而系列始終貫穿的家庭主題，更被形容為：「這是一場關於家人、家園和信任的巨大冒險。」國際好評同樣持續湧現，Slashfilm盛讚：「類型電影的一大勝利，令我迫不及待想再立刻返回潘朵拉星。」The Film Stage認為：「主題令人深感共鳴，緊扣前兩集的故事發展。」IGN更直言：「在每個層面上都比前兩集更加精緻。」ReelViews稱其為「電影製作的極致」，《紐約郵報》則點評是「三集之中視覺最為華麗的一集！」