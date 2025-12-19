我是廣告 請繼續往下閱讀

「鮑魚大亨」鍾文智涉嫌於2010年使用大量人頭帳戶，炒作TDR不法獲利4.4億元涉嫌違反《證券交易法》。案件審理長達15年，最高法院判鍾文智有期徒刑30年5月。然而，如今卻爆出鍾文智買通轄區信義分局福德派出所員警，偽造假簽名以此棄保潛逃。經台北地檢署複訊後，李俊良因帳戶內有大筆不明金流，遭到聲押禁見；另古志銘、梁思強則以30萬元交保。信義分局今（19日）召開人評會，火速開鍘。檢警調查發現，鍾文智於逃亡前明明人未到派出所報到，卻有多筆簽名紀錄，疑似買通員警偽造簽名，且和時任福德派出所副所長之間更有大筆金錢往來，直至調任三張犁派出所後，仍暗中請托古志銘、梁思強協助鍾文智。信義分局主動報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，於昨（18日）由檢察官率同信義分局、內政部警政署政風室、台北市調查站共同偵辦，同步執行搜索。經台北地檢署漏夜複訊後，福德派出所前副所長李俊良因帳戶有高達近千萬不明金流，涉圖利、財產來源不明、偽造文書等罪嫌遭到聲押禁見，目前仍在召開羈押庭。至於古志銘、梁思強則涉圖利罪以30萬元交保。針對員警涉及不法，信義分局今（19日）火速召開人評會，將涉案3人調離非主管職務，至於李俊良則待聲押結果出爐後，再決定是否報請停職。