台中市南屯區黎明路一段與環中路口，昨天（18日）深夜11時25分發生奪命車禍！19歲林姓男子當時與涂姓女友及其弟弟，分騎兩輛機車欲前往沙鹿訪友，不料騎在後方的林男突然重心不穩偏移，猛烈撞擊人行道緣石後失控衝撞路樹，騎在前方的涂姓女友聞聲回頭，赫見男友倒臥血泊，嚇得當場在路邊無助大哭。救護人員到場發現，林男已無生命跡象，送醫後仍傷重不治。初步調查，林男擁有合法駕照且無酒駕情事，警方目前正調閱監視器釐清確切自摔原因。事發在18日深夜11點多，一名19歲林姓男子與女友、女友弟弟分騎兩輛機車，原計畫前往沙鹿訪友，怎料，林男行經黎明路一段路口時，因不明原因突然重心不穩向右偏移，猛烈撞擊人行道緣石後，再衝撞路樹滑行長達20公尺，地面留下驚人血跡，而林男也當場喪失生命跡象。車禍發生瞬間發出劇烈聲響，騎在前方的女友與弟弟驚覺異狀，連忙折返查看，赫見林男已倒臥血泊、失去意識。面對突如其來的噩耗，林男女友目睹現場慘狀當場驚嚇過度，無助地癱坐在人行道上落淚求救，場面哀戚。救護人員獲報後迅速將林男送醫搶救，遺憾的是，最終仍因傷勢過重宣告不治。初步調查顯示，林男擁有合法駕照，經抽血檢驗後已排除酒駕可能。林男今年10月才剛從高中輟學，原欲與女友前往訪友卻突發意外，至於為何會突然自摔身亡，警方還要再釐清。