泰國與柬埔寨邊境再度陷入軍事緊張之際，另一場看不見硝煙的戰爭也同步升級。面對長年盤據邊境與賭場地帶的跨境網路詐騙產業，泰國軍方、柬埔寨警方與多國執法單位持續出手掃蕩，試圖切斷電詐金流與人流，卻也讓本就敏感的邊境局勢更加複雜。泰國《民族報》報導，泰國軍方於18日證實，近期已摧毀六處涉嫌從事網路詐騙的據點，包含賭場與飯店設施，其中兩處業者曾遭美國制裁。美方過去多次點名，部分位於泰柬邊境的娛樂與博弈場所，長期被跨國詐騙集團利用，鎖定美國及其他西方國家民眾進行詐騙，牽涉金額龐大。泰軍並未說明具體行動位置，也未證實是否直接進入柬埔寨境內，但強調目標是瓦解跨境犯罪結構，阻斷詐騙源頭。這波掃詐行動與邊境軍事衝突幾乎同步發生。柬埔寨國防部同日指控，泰軍轟炸班迭棉吉省波別市一帶。波別是泰柬之間最繁忙的陸路口岸之一，也是賭場高度集中的灰色地帶，長年被外界視為電信詐騙、人蛇集團與洗錢活動的溫床。分析指出，軍事衝突與掃蕩行動在同一區域交織，恐使原本就模糊的治安與主權界線更加敏感。柬埔寨方面也試圖透過國際合作，回應外界對其「詐騙溫床」的批評。柬埔寨與南韓成立的聯合執法行動小組，近期持續在多地展開反電詐行動。《柬中時報》報導，柬國警方日前在東部蒙多基里省破獲一處涉及南韓公民的詐騙據點，救出一名南韓籍受害者，並拘捕近30名南韓籍嫌犯。稍早，雙方也曾在西哈努克省的大型掃蕩行動中，一口氣逮捕50名涉嫌從事電信詐騙的南韓人，顯示詐騙網絡已深度國際化。近年來，東南亞跨境網路詐騙問題引發全球高度關切。聯合國毒品和犯罪問題辦公室多份報告指出，詐騙集團常利用邊境治理薄弱、賭場經濟與非法勞動市場，形成高度分工的犯罪產業鏈。泰國因此與聯合國毒品和犯罪問題辦公室合作，在曼谷主辦「全球夥伴打擊網路詐騙國際會議」，希望凝聚區域與國際共識。這場為期兩天的會議共有58個國家與國際組織參與，包括中國、印尼、越南、寮國與緬甸等國，凸顯網路詐騙已成跨國安全議題。不過，柬埔寨未派代表出席，引發關注。擔任會議主席的泰國外交部長西哈薩在開幕時直言遺憾，並呼籲柬方未來能加入合作行列，共同面對已對全球社會與金融體系構成威脅的網路犯罪。在邊境交火未歇、掃詐壓力升高的情況下，泰柬如何在軍事對峙、國際形象與跨境犯罪治理之間取得平衡，將成為區域安全與東南亞反詐合作能否走向實質進展的關鍵。