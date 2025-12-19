【重點摘要】

  • 全線動工關鍵： 萬大中和樹林線二期工程「CQ880B 區段標」於 12 月 19 日正式動工，標誌著土城樹林線進入全面啟動階段。
  • 預計完工目標： 土城樹林線全長 13.3 公里，共設 13 座車站，工程經費約 770 億元，預計於 2031 年 完工通車。
  • 通勤時間縮短： 通車後提供「一車到底」服務，新莊、樹林及土城民眾往返台北市中心，預計可節省約 20 分鐘 通勤時間。
  • 4 線黃金轉乘： 該路線具備強大轉乘優勢，串聯 板南線（土城站）、中和新蘆線（迴龍站）、桃園棕線 及 萬大中和線。
關鍵車站分佈： 包含 LG09 至 LG21 等 13 座車站，橫跨土城金城路、樹林中華路、大安路及新莊中正路等重要路段。

    北捷運交通再傳重大突破！新北捷運工程局今（19）日宣布，貫通土城與樹林的關鍵工程 CQ880B 區段標正式動工，標誌著「萬大中和樹林線」二期工程已進入全線啟動階段，朝 2031 年完工目標全力衝刺。未來通車後，該路線將具備串聯板南線、中和新蘆線、桃園棕線及萬大中和線的「4 線黃金轉乘」優勢，讓新莊、樹林及土城地區的居民能「一車到底」直達台北市中心。

    萬大中和樹林線全面啟動！黃金中樞關鍵標動土

    新北市長侯友宜今日主持開工典禮，宣布CQ880B區段標正式決標動工。這段工程被譽為全線的「黃金中樞」，全長約3.82公里，包含LG11、LG12、LG13三座車站。隨著這段最後拼圖補齊，代表土城樹林線進入「全線動工」衝刺期。

    捷運局長李政安表示，未來通車後，市民將能享受「一車到底」的便利，從新莊迴龍直達中正紀念堂，通勤時間能省下20分鐘，串聯起中和、土城、樹林及新莊四個重要行政區。

    ▲新北捷運土城樹林線「CQ880B」今（19）動工，預計2031年完工。（圖／新北捷運工程局提供dorts.ntpc.gov.tw）
    串聯雙北「4線黃金交會」！轉乘優勢一次看

    土城樹林線不僅是一條通勤路線，更是新北市的交通大動脈，通車後將具備強大的轉乘功能，串聯現有與規劃中的四大捷運線：

    • 土城站： 轉乘板南線，直達板橋、台北車站、東區。
    • 迴龍站： 轉乘中和新蘆線與桃園棕線，建構北北桃交通網。
    • 中和高中站： 銜接萬大中和線（第一期）。
    ▲土城樹林線完工通車後，將可串連現有與規劃中的四大捷運線。樹林、迴龍通勤族進台北市區能省下20分鐘通勤時間。（圖／Gemini AI生成）
    技術挑戰與藝術地標：提升城市生活品質

    捷運局說明，土城高架段工程須克服跨越大漢溪高架橋、大型排水箱涵遷移，以及緊鄰板南線施工等三大挑戰。在建築美學上，土城樹林線將導入「綠．律」藝術主題，透過公共藝術與景觀的整合設計，讓車站不單是交通節點，更是呈現沿線文化脈動的「城市藝術地標」。

    ▲捷運土城樹林線路線長 13.3 公里，共設 13 座車站，工程經費為 770.47 億元。（圖／新北捷運工程局提供dorts.ntpc.gov.tw）
    土城樹林線路線資訊、經過站別

    「土城樹林線」為「萬大-中和-土城」線的第二期工程，路線長 13.3 公里，共設 13 座車站，工程經費為 770.47 億元，預計 2031 年完工。

    📍 沿途車站（站名未定）：

    • LG09（金城路與延和路口附近）
    • LG10（中正國中）
    • LG11（金城路與和平路口附近，可與板南線土城站轉乘）
    • LG12（金城路與忠義路口附近）
    • LG13（中華路與城林路口附近）
    • LG14（中華路與溪城路口附近）
    • LG15（中華路與八德街口附近）
    • LG16（大安路與八德路口附近）
    • LG17（樹人家商附近）
    • LG18（中正路與大安路口附近）
    • LG19（中正路與三多路口附近）
    • LG20（中正路與三俊街口附近）
    • LG21（中正路929巷口附近，可與新莊線迴龍站、未來桃園棕線轉乘）
    【一分鐘看懂捷運新進度】

    • 完工目標： 預計 2031 年 全線完工通車。
    • 關鍵進度： 土城高架段（CQ880B）於 12 月 19 日 正式動工，代表全線啟動。
    • 通勤效益： 樹林、土城往返臺北市中心 節省 20 分鐘。
    • 轉乘核心： 串聯 4 條路線（板南線、中和新蘆線、桃園棕線、萬大中和線）。
    • 車站站別： 全長 13.3 公里，設置 13 座車站，經費達 770 億元。
    資料來源：新北捷運工程局 

