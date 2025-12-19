【重點摘要】
萬大中和樹林線全面啟動！黃金中樞關鍵標動土
新北市長侯友宜今日主持開工典禮，宣布CQ880B區段標正式決標動工。這段工程被譽為全線的「黃金中樞」，全長約3.82公里，包含LG11、LG12、LG13三座車站。隨著這段最後拼圖補齊，代表土城樹林線進入「全線動工」衝刺期。
捷運局長李政安表示，未來通車後，市民將能享受「一車到底」的便利，從新莊迴龍直達中正紀念堂，通勤時間能省下20分鐘，串聯起中和、土城、樹林及新莊四個重要行政區。
串聯雙北「4線黃金交會」！轉乘優勢一次看
土城樹林線不僅是一條通勤路線，更是新北市的交通大動脈，通車後將具備強大的轉乘功能，串聯現有與規劃中的四大捷運線：
技術挑戰與藝術地標：提升城市生活品質
捷運局說明，土城高架段工程須克服跨越大漢溪高架橋、大型排水箱涵遷移，以及緊鄰板南線施工等三大挑戰。在建築美學上，土城樹林線將導入「綠．律」藝術主題，透過公共藝術與景觀的整合設計，讓車站不單是交通節點，更是呈現沿線文化脈動的「城市藝術地標」。
土城樹林線路線資訊、經過站別
「土城樹林線」為「萬大-中和-土城」線的第二期工程，路線長 13.3 公里，共設 13 座車站，工程經費為 770.47 億元，預計 2031 年完工。
📍 沿途車站（站名未定）：
- 全線動工關鍵： 萬大中和樹林線二期工程「CQ880B 區段標」於 12 月 19 日正式動工，標誌著土城樹林線進入全面啟動階段。
- 預計完工目標： 土城樹林線全長 13.3 公里，共設 13 座車站，工程經費約 770 億元，預計於 2031 年 完工通車。
- 通勤時間縮短： 通車後提供「一車到底」服務，新莊、樹林及土城民眾往返台北市中心，預計可節省約 20 分鐘 通勤時間。
- 4 線黃金轉乘： 該路線具備強大轉乘優勢，串聯 板南線（土城站）、中和新蘆線（迴龍站）、桃園棕線 及 萬大中和線。
- 完工目標： 預計 2031 年 全線完工通車。
- 關鍵進度： 土城高架段（CQ880B）於 12 月 19 日 正式動工，代表全線啟動。
- 通勤效益： 樹林、土城往返臺北市中心 節省 20 分鐘。
- 轉乘核心： 串聯 4 條路線（板南線、中和新蘆線、桃園棕線、萬大中和線）。
- 車站站別： 全長 13.3 公里，設置 13 座車站，經費達 770 億元。