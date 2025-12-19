我是廣告 請繼續往下閱讀

越南全力推動胡志明市邁向「特大城市」之際，環境警訊卻同步拉響。隨著人口、車輛與工業活動急速膨脹，空氣與水污染問題日益惡化，市府決定全面升級環境監測體系，計畫在全市布建157座空氣品質監測站，並同步擴大水質與地層監測，希望以更精準的數據為基礎，修正發展路線，避免城市成長反噬居民健康。越南媒體引述胡志明市農業與環境廳指出，2021年至2025年的監測資料顯示，市區PM10與PM2.5濃度頻繁超標，且污染高峰多與尖峰交通時段及工業密集區重疊。學界普遍認為，機車與汽車仍是最大污染源，加上部分工業區排放管理鬆散，使得空污問題難以短期改善。世界衛生組織過去也多次提醒，長期暴露在高濃度PM2.5環境中，將增加心血管與呼吸道疾病風險，對高度都市化的東南亞城市衝擊尤深。今年6月完成與巴地頭頓省、平陽省的行政合併後，胡志明市人口一舉突破1400萬人，機車與汽車總數逼近1270萬輛，等於平均每人接近一輛交通工具。交通需求暴增，不僅讓道路壅塞成為日常，也使廢氣排放居高不下。相較於新加坡、曼谷近年加速推動電動車與低排放區政策，胡志明市在公共運輸密度與替代能源使用上仍被認為有明顯落差。官方資料顯示，多條流經市區與工業帶的河川長期承受有機污染物、營養鹽與微生物排放，水質惡化影響民生用水與生態系統。運河、小溪與沿海水域，則因航運、觀光與海產加工產業活動頻繁，污染負荷持續上升。部分環保團體指出，若污水處理設施擴建速度趕不上城市成長，水污染恐成為下一個難解的結構性問題。地長期超抽地下水，加上垃圾掩埋場與固體廢棄物處理區滲漏風險，以及農業使用農藥與化肥，已導致地下水位下降，部分地區出現地層下陷。這類現象在河口型大城市並不罕見，印尼雅加達與泰國曼谷都曾付出高昂代價，成為胡志明市必須正視的前車之鑑。在提交市人民委員會的2026年資源與環境監測計畫草案中，農業與環境廳除擴增空氣品質監測站外，也建議設置254個地表水質監測點，並增設多個監測沉降、海水品質、水生生物與沉積物的站點，試圖建立涵蓋空氣、水、土壤與地層的立體監測網絡。市府強調，這套系統的核心不只是「量測污染」，而是透過長期、連續且可信的數據，檢驗交通、工業與都市開發政策是否走在正確方向，並及早修正。在衝刺特大城市地位的關鍵時刻，胡志明市能否以環境治理撐住發展野心，將決定這座經濟首都未來數十年的生活品質與競爭力。