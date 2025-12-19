我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市驚傳一起心碎的男嬰棄屍案！一名僅5個月大的男嬰，因出生後未按時施打疫苗，引起衛生單位警覺，且男嬰父母因經濟弱勢、居無定所，社會局將其多次訪查後於今年10月正式斷訊失聯，隨即由警政單位接手協尋，並於18日尋獲男嬰父母，不料兩人身邊並無男嬰，經盤問後才坦承孩子已死亡，並帶領警方至新市區大排水溝尋獲遺體，至於男嬰死因仍有待檢方相驗後釐清，檢方強調，待確切死因報告出爐後，將追究父母相關責任。台南一名年僅 5 個月大的男嬰，因出生後未按時施打疫苗，遭衛生單位通報，然而男嬰父母先前因經濟狀況不佳且居無定所由社會局持續關懷，原先社工訪視尚屬正常，卻於今年10月突然失聯，社政單位隨即通報警方協尋。警方18日晚間成功尋獲這對父母，卻發現男嬰並未隨行，且對男嬰下落支吾其詞交代不清，在警方嚴密盤問下，兩人終坦承男嬰早已在11月10日晚間死亡。隨後警方在兩人指引下，於新市區一處大排水溝內尋獲男嬰遺體，以黑色垃圾袋包裹浸在水裡，檢警方將進一步釐清男嬰死因及兩人是否涉及虐待或不法情事。台南地檢署表示，已由檢察官會同法醫進行遺體相驗，目前男嬰父母已被警方採取留置措施，檢方強調，待確切死因報告出爐後，將追究父母相關責任。