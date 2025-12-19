我是廣告 請繼續往下閱讀

長華*（8070）昨（18）日召開重大訊息說明會，因應轉投資公司易華電（6552）擬於今年第四季認列資產減損，長華*也擬依據國際會計準則規定，同步認列相對應之投資及商譽減損，預估認虧金額達6.55億元，對每股獲利影響約0.93元。易華電近五季以來，受面板產業景氣低迷、終端市場需求放緩因素影響，產能利用率下降，單季營收自先前的高點下滑，整體獲利表現不盡理想，依國際會計準則規定進行減損評估，金額約為7.25億元，將一次性認列於本年度。易華電預估對每股盈餘（EPS）之影響約為每股減少8.73元。惟本次資產減損損失之金額，尚未經會計師查核，實際金額將依據會計師查核後數據調整。易華電強調，即使進行資產減損，仍具備穩健的財務體質，足以支撐未來營運與發展。公司表示，本次資產減損主要係針對Subtractive（蝕刻減法）設備等COF相關資產進行評估，旨在反映資產經濟實質，並不影響現金流及日常營運，目的在於優化資產配置及專致於具競爭力之Semi-additive（半加成法）及Micro LED，為未來產品及市場布局提供支持。除易華電認損外，長華*因持有易華電 42.81%股權，依國際會計準則規定，亦須同步認列6.55億元之損失，其中含商譽減損3.44億元，上述損失亦將認列於本年度，預估對今年度每股盈餘影響數約為0.93元。不長華*強調，此次認列之損失尚未經會計師查核，實際金額仍會依會計師查核後數據做調整。消息拖累兩檔個股今日表現，易華電今日在盤面震盪，盤中最高一度上漲逾0.4%，最低一度下跌逾1.4%，午盤在平盤價24.9元；長華*跌幅較為大，盤中一度下跌逾6%，午盤下跌逾5%。