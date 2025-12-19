我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委劉書彬昨（18）日晚間遭前助理發文指控「無差別職場霸凌」，更遭指「自我中心、不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂」，這名邱姓助理更具名訴求劉書彬即刻請辭立委一職。近日又有之前上過劉書彬課的學生爆料，劉書彬上課非常無聊、無法接受批評，還在擔任系主任時要求學生刪文道歉，否則會提告。對此，劉書彬辦公室則是不允評論。昨日晚間，劉書彬的前助理邱子安發文指控「無差別職場霸凌」，更遭指「自我中心、不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂」，並具名訴求劉書彬即刻請辭立委一職。對此，劉書彬今日早也火速回應，尊重前助理的個人表述和言論自由，她不多評論。劉書彬2013至2021年曾在東吳大學政治系任教，並擔任系主任，近日也有不具名的學生向《NOWNEWS今日新聞》爆料，劉書彬無法接受批評，過去政治系學會曾經做學生對老師的評價調查，事後把相關內容公布讓師長了解，沒想到劉書彬竟然去嗆系學會幹部，說要對他提告，甚至還半夜打電話給對方嗆聲。該名學生表示，劉書彬的上課風格真的很無聊，他很喜歡叫學生寫大事記，就是每週針對一個主題進行書寫，有次他的主題是綠色社會運動，主要是講環保的內容。但劉書彬竟然找黃士修來演講核能，當時就有同學不滿反應，核能不是環保就不是綠能，結果劉書彬也當場嗆學生。當時劉書彬當系主任時，學校老師也非常不喜歡，曾經有系上老師透露年末尾牙，劉書彬帶了一大堆水果到場分享，卻禁止老師們喝酒，飯前還要一起運動，結果她最後系主任只做了一任4年就下台了。已畢業5年的龔育婷表示，之前，劉書彬也曾無預警開除助理，所以她當時陪被開除的助理去找老師詢問開除理由，沒想到卻說是PPT做很爛。只是要開除助理，也需要照程序走，雖然劉書彬事後給了資遣費，但最後卻在辦公室對著其他助理大罵，這些人就是土匪，就是來要錢的。龔育婷說，經過劉書彬做的一切，本來就已經對她產生害怕、焦慮的情緒更加重，到現在畢業五年，都還在做心理諮商。針對劉書彬過去任教過的學生指控，劉書彬國會辦公室則是不允評論。