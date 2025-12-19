OpenAI衝刺了！ChatGPT加入一項實用小功能「對話釘選」，讓使用者能將重要聊天固定在對話列表最上方，不再因為對話量暴增而被洗掉。該功能已陸續推送至iOS、Android及網頁版，目前採取分批開放方式，部分用戶已可搶先體驗。《NOWNEWS》記者實際在網頁版上已經可以看到該功能上線，
根據OpenAI官方說明，網頁版用戶只要點擊對話旁的「⋯」選單，手機App則是透過長按對話，就會出現「釘選聊天」的選項，點選之後即可將該聊天釘選置頂，被釘選的對話會固定顯示在聊天清單頂端，即使新增多筆新對話，也不會被往下擠。但要注意的是，如果是付費版的用戶，「專案」內的資料夾目前還無法使用釘選功能，有點可惜。
ChatGPT新功能連發
但ChatGPT本週也推出不少重磅功能，有最新模型GPT-5.2，GPT-5.2 Instant快速反應模型，可提升一般資訊查詢、技術寫作、翻譯等日常任務效能。GPT-5.2 Thinking強化推理，在試算表格式化、財務建模、簡報製作、摘要長文等專業任務上表現更佳。還有GPT-5.2 Pro可深入推理模式，處理複雜問題時提供更可靠回答。
此外，力拚Gemini，針對圖像能力升級，推出ChatGPT Images1.5全新影像生成與編輯模型，號稱生成速度提升約4倍，可以更精準編輯細節與指令意圖，像是背景修改、風格轉換、細節保留等，且文字渲染、風格控制與創意變化方面效果更佳，免費與付費用戶均可使用。
資料來源：ChatGPT
