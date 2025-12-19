我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安心亞（如圖）今出席「臺北最High新年城-2026跨年晚會」卡司公布記者會，提前熱身帶來夯曲〈呼呼〉。（圖／記者葉政勳攝影）

羅志祥、阿Ken二選一！安心亞羞認關係

▲安心亞、GENBLUE幻藍小熊、黃豪平、夏和熙等出席「臺北最High新年城-2026跨年晚會」卡司公布記者會。（圖／記者葉政勳攝影）

安心亞、GENBLUE幻藍小熊今（19）日出席「臺北最High新年城-2026跨年晚會」卡司公布記者會，安心亞提前熱身帶來夯曲〈呼呼〉，現場熱鬧歡快，稍早受訪時，安心亞問及緋聞對象阿Ken？坦承2人僅是好搭檔。另外日前才合體羅志祥演出，安心亞也否認2人關係，「我跟他沒有啦，那我們還是回到阿Ken好了！」巧妙應答笑翻眾人。今記者會上，主持人黃豪平與夏和熙妙語如珠，現場氣氛、流程掌控得宜，安心亞一身牛仔裙裝亮相，狀態動人，她預告跨年晚會表演將帶來熱力演出，火辣程度滿點，要讓粉絲嗨整晚！由於安心亞今年只在臺北跨年登場，跟緋聞對象阿Ken打對台，她反應快速澄清：「我們沒有緋聞，他在哪？哦！是台中，我只在臺北，希望大家都來臺北，在這邊澄清，我們就是partner而已。」話鋒一轉，安心亞也被問到剛合體完的羅志祥，早年緋聞也是沸沸揚揚，安心亞急忙否認2人關係，「我們有緋聞嗎！我跟他沒有啦，那我們還是回到阿Ken好了」，幽默又不失禮的反應逗樂全場。有趣的是，記者會現場安心亞也跟台北101吉祥物「熊讚」一起猜題，一起熱舞〈呼呼〉，並跟GENBLUE幻藍小熊搶答互不相讓，過程中「熊讚」肢體浮誇，行為舉止相當激動，讓安心亞笑到跳不下去。