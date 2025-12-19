我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊丞琳在社群放出自己練習演唱會舞蹈的影片。（圖／＠rainie77 IG）

女星楊丞琳日前透露自己在8月底做了一個「不小的手術」，消息曝光後引起粉絲擔心，因為接受了手術使她演藝工作全數延後，堆到了12月一次襲來，為此她日前曬出了自己準備演唱會的影片，表示整個月都在積極排練，「真的蠻累的。」楊丞琳日前在社群發文，「手術後，醫生叮囑我，從12月開始才能運動，所以所有的排練通通擠在這個月份，連續幾天下來，真的滿累的，幸好有狗狗的出現，療癒了大家，讓我們能量滿滿地繼續跳下去，距離演唱會還有倒數半個月，加油加油。」透露因為術後復原關係，導致自己將近半年不能運動，因此所有耗體力的行程都只能推到12月才能進行，不過這也讓她行程滿檔，相當消耗體力。楊丞琳也附上自己整個月努力排練、跟狗狗互動的影片，能看見她看起來依舊逆齡年輕，舞蹈時的肢體協調度也非常好，看起來絲毫不像剛開完刀的人，復原狀況是相當良好。歌手楊丞琳為迎接出道25週年的里程碑，將於12月21日在台北舉辦見面會「好久不見‧有且僅有的你們」，她透露為了回饋粉絲給予的愛，不僅要親自陪粉絲過冬至、吃湯圓，當天還有機會搶先暴雷，讓入場粉絲聽到新歌。年底開始，她也將開啟全新巡迴演唱會，12月31日在南昌登場，後續依序前往佛山、紹興、西安等城市，她也希望之後回到台灣開演唱會，表示非常想念台灣的歌迷。