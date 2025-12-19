，更正式超越Kareem Abdul-Jabbar，成為NBA史上助攻數最多的中鋒。

丹佛金塊在主場再添重要一勝，也見證歷史誕生。Jokic此役賽前生涯助攻數僅落後Abdul-Jabbar 6次，首節結束後便迅速拉近距離，並在上半場剩下6分26秒時，助攻Jalen Pickett命中三分球，完成生涯第5661次助攻，寫下全新中鋒歷史紀錄。這也是Jokic本季第13次大三元，再次展現其身為球隊進攻核心的全能影響力。金塊一度在第二節初段以33：47落後14分，但Jamal Murray隨即接管戰局。Murray單節砍下20分，全場32分中有5記三分球集中於第二節，帶領金塊在上半場最後6分26秒打出35：7的猛烈攻勢，將比分反超為68：54，徹底扭轉比賽節奏。金塊第三節一度將領先擴大至81：60，雖然魔術隨後反撲追近至92：83，但Cam Johnson在暫停後命中關鍵三分球，再度穩住丹佛攻勢。終場前1分32秒，魔術追至121：115，Johnson隨即在底角再補上一記三分彈，替金塊鎖定勝局。魔術方面，Paolo Banchero攻下26分、16籃板、10助攻，完成個人生涯第三次大三元，也是自2024年3月以來首次。Wendell Carter Jr.同樣貢獻26分，但球隊在缺少Franz Wagner（左腳踝扭傷）與Jalen Suggs（左髖部挫傷）情況下，整體輪換深度明顯受限。Jokic的歷史紀錄，也再次突顯他在現代籃球中的獨特性。美國媒體分析指出，