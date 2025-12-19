台灣自來水公司第七區管理處表示，為辦理拷潭淨水場高低壓電氣設備停電檢驗、新庄橋修漏工程等工程，高雄市將於12月30日實施停水作業，其中鳳山區、大寮區、林園區將於30日上午9時起停水9小時，至當天下午18時才恢復供水，林園區林家里、小港區孔宅里之旭日街一帶則將從30日上午9時停水15小時，至12月31日凌晨0時恢復供水，同時鳳山區部分地區也將降低水壓，總計共有21萬戶用水受到影響。
◼︎高雄市12/30停水範圍一次看
🕦停水時間：12月30日上午9時至下午18時（共9小時）
📌停水原因：辦理「拷潭淨水場高低壓電氣設備停電檢驗」、「新庄橋修漏工程」、「翁公園場攔河堰進水開關修漏工程」、「1000mm出水水量計維修」及「1200mm原水水量計維修」。
📍停水影響區域
鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口。
鳳山區：成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠、北門里（鐵路以南）。
大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮 小港區：高松、松山、桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、山東、松金（宏平路以北）、濟南、青島、泰山（宏平路以北）。
林園區：全區
📍降壓影響區域
鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠、北門（鐵路以北）。
🕦停水時間：12月30日上午9時至12月31日凌晨0時（共15小時）
📍停水影響區域
林園區：林家里
小港區：小港區（孔宅里之旭日街一帶）
臨時供水站一鍵查詢
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，自來水管線末端、大樓及地勢較高區域用戶，需稍待一段時間，水壓才會恢復正常，若恢復供水後，仍是缺水狀態，可直接通知自來水公司，將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
我是廣告 請繼續往下閱讀
🕦停水時間：12月30日上午9時至下午18時（共9小時）
📌停水原因：辦理「拷潭淨水場高低壓電氣設備停電檢驗」、「新庄橋修漏工程」、「翁公園場攔河堰進水開關修漏工程」、「1000mm出水水量計維修」及「1200mm原水水量計維修」。
📍停水影響區域
鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口。
鳳山區：成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠、北門里（鐵路以南）。
大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮 小港區：高松、松山、桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、山東、松金（宏平路以北）、濟南、青島、泰山（宏平路以北）。
林園區：全區
📍降壓影響區域
鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠、北門（鐵路以北）。
🕦停水時間：12月30日上午9時至12月31日凌晨0時（共15小時）
📍停水影響區域
林園區：林家里
小港區：小港區（孔宅里之旭日街一帶）
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，自來水管線末端、大樓及地勢較高區域用戶，需稍待一段時間，水壓才會恢復正常，若恢復供水後，仍是缺水狀態，可直接通知自來水公司，將派專人到府服務。