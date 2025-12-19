我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，引發在野黨不滿，藍白兩黨立委今（19）日聚集在議場前開記者會，發動彈劾總統賴清德，未來也將下鄉宣導。律師賴瑩真說，彈劾總統難度很高，就算真的成功了，繼任者也是副總統蕭美琴，藍白不是不懂《憲法》，而是目標鎖定要賴清德到立法院報告。賴瑩真說，藍白提案移請監察院彈劾行政院長，但翻遍《憲法》及增修條文，找不到立法院應如何彈劾行政院長的規定，雖然《監察法》針對公務員彈劾，並未排除行政院長適用，反而花了極大篇幅規定立法院提出不信任案的程序，「也就是倒閣了」。她認為，相較於彈劾案結果還要看監察院態度，直接提出不信任案「更直接、更能顯現立法院意志」。因此，「沒有道理在有提出不信任案的權力下，還需要另外規定立法院如何對行政院長提出彈劾案」。對於立法院捨不信任案而請監察院彈劾，賴瑩真指出，「當初制憲者一定沒有想到，已經給你立法院提出不信任案的權力了，結果竟會有立法院捨棄不用，反而繞道去請監察院彈劾的事情發生。」她分析，這是因為藍白「懂得很」，如果監察院彈劾成功就獲利，若未通過，就可「對著鏡頭大聲咆哮幾聲，罵罵監委，把責任推給監察院」。至於彈劾賴清德，賴瑩真說，藍白的目標是透過立院委員會審查彈劾案程序行使職權，「依據《立院職權行使法》第43條第2項，立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。」她指出，「這才是他們想要到」，並暗示總統是否出席立法院、立委表現如何，已經可想而知。賴瑩真批評藍白，「從頭到尾，就是一次又一次的政治表演。沒有要對自己提出的法案負責，更沒要讓民意解決憲政僵局的意思。」她強調，藍白並非不懂《憲法》，而是「更看準這部拼裝車憲法的缺點，把國家玩弄於股掌之間」。