▲藉由感謝神明、祖先這一年來的照顧和庇佑，為家中帶來好運、財富。（圖／記者李政龍攝）

▲冬至拜拜，湯圓供品準備鹹甜皆可，建議碗內湯圓準備雙數顆。（示意圖／桂冠提供laurel.com.tw）

▲祭拜地基主時，可從廚房往客廳拜，或從家的前後門往家裡面拜，擺一個小矮桌即可。（示意圖／翻攝自土城玄真堂佛具店粉專）

本週日（21日）為二十節氣中的「冬至」，冬至這一天除了要吃湯圓外，要記得拜神、祭祖求好運，也有不少人好奇冬至需要拜土地公嗎？事實上這一天也是求財轉運的好時機，可以趁家中拜神明前，先到廟裡祭拜土地公，若家中有供奉神明，冬至當天可先祭拜家神，表達感謝與敬意。不同地區或信仰習俗略有差異，也有人會前往廟宇祭拜土地公、城隍爺等守護神。冬至祭拜土地公有祈求轉運、招財之意。若家中未供奉神明，可前往土地公廟參拜，或在自家門口、門前祭拜，但要多準備一杯米，用來插香；若家中有神明，通常會在祭拜家神後，再向土地公上香。冬至祭拜祖先象徵對先人的感念與尊敬，感謝祖先一整年的守護，也祈求家運平安、家人健康。地基主被視為守護家宅的神靈，冬至準備簡單供品感謝一年來的照顧，並祈求未來繼續庇佑家宅平安。冬至對台灣人來說是個象徵團圓、溫暖的節日，甚至有「冬至大如年」的諺語，在《周禮．春官》有提到：「以冬至日，致天神人鬼。」後在漢代冬至成為通行節日，且衍生越來越多的習俗。在冬至這天，一般家庭會祭祀神明與祖先，有些家庭習慣會再祭祀地基主，若家中有供奉神明，通常會先拜神明，再依序祭拜土地公、祖先，最後祭拜地基主；若家中未供奉神明，則可先拜土地公，再拜祖先與地基主。供品除了鮮花、水果、餅乾、糖果外，冬至最具代表性的供品就是「湯圓」，象徵團圓圓滿。準備方式可比照三柱清香、三杯茶，準備三碗湯圓即可，鹹甜皆可，建議每碗湯圓以雙數為佳。此外，也有不少家庭會準備：橘子（象徵大吉大利）、鳳梨（象徵財運旺來）、佛手瓜（象徵招財如意）土地公喜愛甜食，可準備花生糖、麻荖等甜味點心。金紙可準備三色金，包括壽金、刈金、福金。將供品擺放在供桌後上香稟告，報上姓名、農曆出生年月日與居住地址，並說明所求事項（如財運、事業、健康等）。若是在廟宇祭拜土地公，可依廟方習俗向天公爐稟告；若是在自家門口或家中祭拜，則直接向土地公上香即可。待香燒至剩下約三分之一後，再視情況焚燒金紙（部分廟宇配合環保政策不開放燒金紙）。（1）供品：神明準備茶水三杯、湯圓三碗、三牲（豬肉、雞肉、魚肉）、水果3種或5種；祖先準備水三杯、湯圓三碗、菜飯6或12碗（可延用祭拜祖先供品）（2）金紙：神明準備壽金、福金、刈金（四方金）、補運金；祖先準備刈金（四方金）、大銀、小銀。（3）地點：神明廳前擺放供桌。（4）拜拜流程：前置作業準備好後，便可焚香稟告神明、祖先今天是冬至，特別準備了湯圓來敬奉眾神和祖先，希望神明和祖先可以護佑家中成員，等香燒到剩下三分之一後，捧金紙拜過後就可焚燒。可準備神明、祖先各茶水三杯、湯圓三碗即可，以及相對應的金紙，讓神明和祖先也能感受到過節氣氛，並且也以此感謝神明和祖先這一年來的照顧和庇佑。祭拜地基主時，可從廚房往客廳拜，或從家的前後門往家裡面拜，擺一個小矮桌即可；有些地方在拜地基主時不會放碗筷在桌上，各地區習慣不一，沒有硬性規定。供品的準備不需太豐盛，因為地基主算是位階較低的神明，所以供品、菜飯不可比神明、祖先豐盛。供品準備：飯兩碗、三菜一湯、雞腿、酒或茶水三杯、水果三種或五種、湯圓一碗（現代人簡易拜法，可直接準備雞腿便當、湯圓、茶水即可）。金紙： 刈金、銀紙、蓮花金、蓮華銀。時間： 建議在上午11點過後開始祭拜。注意需另外準備地基主香爐（紙杯、量米杯裝米替代）根據命理專家小孟老師提醒，冬至有六大禁忌冬至氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神。《周禮春官神仕》中提到「以冬日至，致天神人鬼」，因此冬至在古代人來說為鬼節，建議晚上9：00後不要外出，外出可攜帶鹽巴。因為冬至這天氣溫低寒，倘若媳婦回娘家路途遙遠，在途中萬一感冒生病回家後會傳染給公婆，公婆大多年長萬一冬天生病會更加嚴重，因此冬至媳婦避免回娘家。冬至相當寒冷，太晚入睡容易陽氣下降，陰氣旺盛導致氣場欠佳，又冬至有小過年的意涵，若在冬至陰氣旺盛會影響來年運途。冬至吃湯圓一定要雙數不可以是單數，若是單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數代表能夠幸福圓滿，成雙成對，又可以添歲又添福。冬至為節氣變化之日，情人朋友外出不可以吵架動怒，以免氣場轉換壞了磁場。