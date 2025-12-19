我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東縣議長周典論涉嫌於2023年底總統大選期間，交付500萬元現金予樁腳，為鴻海創辦人郭台銘收購連署書，該案經檢警查獲時，確認僅完成4份賄賂連署，周典論一審被判處有期徒刑4年；案經上訴，改判3年2月徒刑，併科罰金150萬元、褫奪公權5年。然而，周典論不服判決，向最高法院提起上訴，力拚無罪。最高法院審理後認為，二審判決仍有部分事實疑義尚未釐清，於今日裁定撤銷原判決，發回高等法院高雄分院更審，全案至今仍未塵埃落定。起訴書指出，屏東縣議長周典論為了協助郭台銘、賴佩霞通過總統、副總統候選人之連署門檻，於112年9月分兩次將總計500萬元現金，交付予潮州鎮長周品全，並交代周品全以老鼠會方式，每10份5000元募集1萬份以上之連署書。檢調發現，周品全在扣除其中的50萬元後，將剩餘的450萬元交由陳姓課員統籌。為規避檢警查緝，周、陳兩人將其中300萬元轉交不知情的友人代為保管。此外，該案透過宮廟堂主黃孝義協助設置連署站，雙方協議以每份500元的對價募集連署書，至於實際發放給民眾的金額，則由黃姓堂主自行裁量。黃姓宮主夫妻以每份200元之代價誘使民眾連署，然遭檢警接獲線報，派員攜帶秘錄器實施蒐證並當場查獲，經清查，黃男兩人於一個月內，透過賄選手段取得之連署書只有少少4份，其餘59份則為一般管道取得，非屬賄選對價所得。儘管收買數量有限，檢方仍依違反《正副總統選罷法》規定，對周典論等人提起公訴。去年8月，屏東地院一審判處周典論4年徒刑、併科500萬元罰金、褫奪公權6年，周典論不服上訴後，二審法官認為500萬元只換到4份連署書，實際對選情影響不高，改判判3年2個月、褫奪公權5年，併科150萬元罰金。全案再上訴，最高法院審理後，認為本案事實有必要再釐清，且適用法律關係仍有不明，因此19日將全案撤銷發回更審。