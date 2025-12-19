我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼臺北最High新年城－2026跨年晚會集結超過10組重量級卡司。（圖／記者葉政勳攝影、台北最High新年城官網）

▲臺北跨年新增4大多元舞台，路線圖一覽。（圖／台北最High新年城官網）

「臺北最High新年城－2026跨年晚會」完整重磅卡司名單全公開！韓流傳奇女團KARA睽違12年重返台灣舞台，獨家祭出限定表演，更集結了蔡健雅、韋禮安、李千那、安心亞、GENBLUE幻藍小熊、周湯豪、玖壹壹、U:NUS、王ADEN、Bii畢書盡等超過10組重量級卡司，屆時將與現場粉絲嗨爆，迎接全新2026年！今年臺北跨年集結多組獨家亮點卡司，陣容涵蓋韓流巨星、金曲實力派與新世代音樂勢力，，睽違12年來台的KARA稍早於記者會上，透過錄製VCR向台灣粉絲熱情問候，誠摯邀請大家跨年到臺北迎接新年！超過10組豪華卡司接力登台，包括蔡健雅、韋禮安、李千那、安心亞、GENBLUE幻藍小熊、周湯豪、玖壹壹、U:NUS、王ADEN、Bii畢書盡等，堪稱本年度最強跨年夜。觀傳局稍早在記者會上公開今年臺北跨年不只卡司吸睛，城市也一起「可愛上線」，除了首度攜手全球超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族，讓史努比與兄弟姊妹化身跨年最佳旅伴，現身市府周邊燈飾裝置，為跨年夜增添滿滿療癒氛圍，即日起至明年1月18日，臺北跨年限定「史努比&兄弟 Taipei Tour 快閃店」在信義區香堤大道登場，邀請史努比與兄弟姊妹及好友走訪臺北各大地標。今年台北101煙火以「Spark 101」為主題，將施放約6分鐘低煙煙火，融合音樂節奏、光束特效與外牆投影，打造城市藝術級跨年演出。當日還有4大多元舞台，將在「東區頂好廣場」、「景勤一號公園」、「象山公園」及「四四南村」舉辦，以電音與輕搖滾、民歌、R&B、動漫DJ秀等不同風格舞台陪伴民眾共歡。更多活動詳情與最新資訊，請鎖定「臺北最High新年城」活動官網。