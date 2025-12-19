我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「海底聖誕」主題活動，聖誕老人不再走煙囪，而是換上裝備化身潛水員躍入館內的大洋池及海藻森林，驚喜現身與民眾互動。（圖／屏東海生館提供）

▲聖誕節限定明信片。（圖／屏東海生館提供）

聖誕佳節即將到來，屏東海生館特別推出期間限定「海底聖誕」主題活動，讓聖誕老人不再走煙囪，而是換上裝備化身潛水員躍入館內的大洋池及海藻森林，驚喜現身與民眾互動。同時，即日起至2026 年1月4日全新推出的「愛在海洋聖誕節」活動，結合館內展區特色與聖誕元素，打造適合全家大小同遊的冬季必訪景點。聖誕老人將於聖誕節期間以及周末驚喜現身海生館，於壯闊大洋池及浪漫的海藻森林中，配合其餵食解說時段躍入魚群，與民眾互動並傳遞聖誕祝福。除聖誕老人現身外，館內世界水域館的極地區同步換上冬裝，佈置期間限定的「溫馨雪屋打卡牆」，以夢幻雪景結合海洋與極地元素，讓民眾在欣賞可愛企鵝及企鵝寶寶之餘，也能拍下充滿節慶感的紀念照片。即日起至 2026 年1月4日民眾只要於現場完成拍照打卡，即可於服務台兌換聖誕節限定明信片一張，為旅程留下溫馨回憶。海生館近日全新推出的「重返海洋」特展亦同步開放參觀，現場陳列十餘件生物標本，其中包含：領航鯨齒、抹香鯨齒、侏儒抹香鯨骨骼標本等。除此之外，現場設有簡單的互動裝置，帶領大小朋友快速認識海龜身體構造。「重返海洋」透過多元且深刻的展示，引導民眾重新思索人類與海洋之間的關係，並強調海洋保育與永續發展的重要性。