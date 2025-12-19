我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市五權車站今（2025）年10月發生一起驚險推人落軌案件，一名陳姓男子無票闖入月台與站務員爆發衝突，竟在列車即將進站之際，將張姓站務員推落鐵軌，造成對方多處骨折，所幸未遭列車撞擊。檢方認定陳男具有殺人不確定故意，依殺人未遂罪嫌起訴；台中地院今（開庭日）首度開庭審理，陳男當庭否認有殺人犯意，坦承推人但稱「太緊張了」，並表示知道自己犯下大錯。檢方起訴指出，39歲陳男於今年10月6日下午3時許，出現在台鐵五權車站南下月台，因未購票欲搭車，與前來查票的張姓站務員發生口角。當時北上方向的台鐵2619次列車即將進站，陳男竟在月台邊緣，朝站務員猛力推撞，導致張男從月台摔落鐵軌，造成多處閉鎖性及粉碎性骨折，情況相當危急。檢方調查，監視器畫面清楚拍到陳男先後退、再突然衝上前，以手肘及全身力量推撞站務員，並非單純擦撞。由於月台與鐵軌具有一定高度差，若頭部撞擊鐵軌，或列車來不及煞停，極可能導致死亡結果，檢方因此認定陳男具備殺人未遂的不確定故意，依法提起公訴。案件今日在台中地院開庭進行準備程序，陳男自稱領有身心障礙手冊，但表示大致能理解法官提問。面對是否認罪的詢問，陳男一度辯稱，當時站務員站在月台警戒線邊緣與他爭執，是對方自己踩空跌落鐵軌，「監視器拍得很清楚」。不過，陳男隨後又改口表示，站務員曾先碰觸他，他反抗時確實有出手、稍微推到對方，但不知道當時有列車即將進站，也沒有殺人的意思。法官多次確認其答辯立場後，陳男坦承確實有推人行為，但否認殺人未遂，並表示當下因緊張、害怕爭執才會失控，「不知道為什麼會推人，但知道自己犯下大錯」。公設辯護人則表示，被告不否認推人致站務員跌落鐵軌的事實，但其主觀上是否具有殺人未遂犯意，仍有爭執空間，無法替被告做出認定。法官最後整理本案爭點，指出後續將釐清陳男主觀上是否具有殺人未遂的不確定故意，以及其身心狀況是否符合刑法第19條第2項所定辨識能力降低，進而適用減刑規定，全案仍待後續審理。