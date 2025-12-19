我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳詩媛、王齊麟登上《OMO調查局》分享夫妻日常。（圖／快電商提供）

▲陳詩媛（前）懷孕5個月，王齊麟（後）無微不至呵護。（圖／翻攝自陳詩媛IG@10yuan.0424）

藝人陳詩媛與王齊麟今年6月結婚、10月宣布懷孕3個月，夫妻倆登上《OMO調查局》分享私下日常，陳詩媛爆料王齊麟曾做夢「夢到打羽球」，夢話是在講戰術，下秒揮手「殺球」直接打到睡在旁邊的自己，王齊麟從睡夢中驚醒趕緊道歉；另外，2人因遠距離時常不擅溝通，難免爭吵，陳詩媛不忍抱怨：「討論事情，我要看他比賽的行程，在比賽的時候不能跟他講這些事，沒有辦法處理！」陳詩媛、王齊麟成為《OMO調查局》首集大來賓，夏和熙、阿本、木木攜手主持，看到夫妻倆舉手投足間充滿恩愛、頻頻放閃的言語，攝影棚裡充滿粉紅色泡泡，讓3位主持人快招架不住！不過，畫風一轉，陳詩媛下秒驚爆，王齊麟曾做夢夢到打羽球，夢話是在講戰術、最後還「殺球」打到她，陳詩媛也因此被嚇醒，王齊麟從睡夢中彈起、趕緊道歉，場面動十足笑翻眾人。抱怨話匣子大開，陳詩媛大吐苦水，透露王齊麟一年有30周在國外比賽、再扣掉平日在高雄受訓，夫妻間相處時間真的非常少，「討論事情，我要看他比賽的行程，在比賽的時候不能跟他講這些事，沒有辦法處理！」王齊麟幽默回應陳詩媛：「可是妳都是比賽的時候找我吵架，但是吵完以後那站成績特別好。」最後，王齊麟還是告白陳詩媛，「辛苦了，因為我很忙，妳也為我犧牲很多，現在懷孕看妳非常辛苦，不管是從下床、身體會痛，以後小孩出生我會很愛小孩，但妳永遠是我最愛的那一個！」陳詩媛則回應：「很謝謝你選擇我，成為人生的伴侶，我們要一起加油，還有很多難關，我們要一起度過！」相當真摯。