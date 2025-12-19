12月21日即將迎來二十四節氣中的「冬至」，這一天是一年中白晝最短、黑夜最長的「極陰日」。民俗專家廖大乙指出，今年的冬至相當特殊，不僅適逢向老天爺祈求赦罪的「天赦日」，國曆日期更剛好是象徵新起步的「121」，形成了難得一遇的「三巧合日」。廖大乙特別點名8生肖應把握這最強時機換氣改運、補運，並提醒當天避免穿黑衣、早點回家休息，想招桃花的人，則可選擇粉紅、黃色或淺綠色系的服飾
「三巧合日」難得一遇 專家：氣場變動大
廖大乙表示，今年適逢乙巳年「雙春閏六月」，在民俗上本就是變動不安的一年，許多人可能感到心浮氣躁或運勢低迷,。而隨著節氣來到尾聲，今年的冬至（12月21日）恰逢最後一個「天赦日」，又是寓意「121新的起步日」，三大特殊日子撞在一起，氣場能量極強，正是轉運的好時機。
這4生肖快開窗！「換氣改運」吉時曝光
針對今年犯太歲的蛇、豬、虎、猴等4生肖，廖大乙建議可把握這個特殊的三巧合日進行「換氣改運」。方法相當簡單，只要在冬至前一晚（20日）深夜11點開始，一直到21日晚間7點之間，將家中「靠龍邊」的一扇窗戶打開通風一段時間。所謂「龍邊」，在傳統民俗是指從室內面向門時左手邊，對應「左青龍」，象徵吉祥、財運與生氣。右邊則為虎邊。廖大乙解釋，若是天氣冷不用全開，只要有開窗就能達到「穢氣出去，新鮮空氣進來」的效果，藉此轉換氣場與運勢。
明年犯太歲4生肖 備5水果「提早補運」
至於明年即將犯太歲的鼠、馬、兔、雞等4生肖，除了同樣可以執行「開窗換氣」外，廖大乙建議可前往鄰近廟宇拜拜提早補運。供品方面，可準備香蕉、李、梨、鳳梨、蘋果等5種水果，取其諧音「招你來旺果」，雙手合十向天祈求未來一年諸事平順。
冬至禁忌與開運色：忌穿黑衣
除了特定生肖外，一般民眾該如何度過這天？廖大乙提醒，冬至是極陰之日，民眾若無要事，建議早一點回家休息。在穿著上，當天應避免穿黑色衣物，建議改穿鮮艷明亮的衣服出門；若想招桃花的人，則可選擇粉紅、黃色或淺綠色系的服飾。此外，廖大乙也分享積累福報的秘訣，建議民眾可利用這三天進行捐血、捐錢等布施行為，甚至是在網路轉傳正能量訊息，都能幫助運勢轉變得更快、更順利。
資料來源：廖大乙
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
