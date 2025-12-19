我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市一名陳姓男子今（2025）年3月駕車行經新店區北新路與順安街口，停等紅燈時查看手機，遭警方認定違規使用手持行動電話，當場舉發並裁罰新台幣3000元、記違規點數1點。陳男不服提起行政救濟，主張車輛當時處於完全靜止狀態，僅短暫低頭查看訊息，並未以手持方式操作，也未影響行車安全。案件經審理後，台北高等行政法院判決撤銷原裁罰。判決書指出，陳男當天駕駛自小客車行經該路口停等紅燈時，遭員警舉發違反《道路交通管理處罰條例》，認定其「以手持方式使用行動電話進行有礙駕駛安全之行為」，並依規定裁罰。對此，陳男提起行政訴訟，主張紅燈尚有約20至30秒，車輛完全靜止，他僅因聽到手機通知聲而低頭查看訊息，內容為兒子詢問是否返家，整個過程僅數秒，並未持續操作手機，也未忽略交通號誌，請求撤銷處分。交通裁決機關則認為，駕駛人於道路上使用手機即有影響行車安全之虞，陳男主張不足採信，請求法院駁回其訴。然而，法官審理後並未採納該見解。法院指出，《道路交通管理處罰條例》第31條之1的立法目的，並非全面禁止駕駛人在任何情況下使用手機，而是針對「以手持方式」且「有礙駕駛安全」的行為加以規範，其中「有礙駕駛安全」屬於構成要件之一，必須在個案中具體認定，不能僅流於形式判斷。法官進一步指出，實務上常見執法機關僅因駕駛人未使用手機架，即逕行舉發，卻未區分車輛行進中或靜止狀態下的風險差異，也未調查使用時間長短、手機功能及實際目的，恐有違比例原則。就本案而言，法院勘驗員警密錄器畫面後發現，畫面中並未清楚呈現陳男確實「以手持方式」操作手機；員警於庭上證述時，對於手機位置、使用方式等關鍵細節亦無法明確說明。此外，取締當下也未進一步確認手機使用內容或保全相關證據，導致舉證不足。法院認為，在紅燈尚有至少20秒的情況下，僅憑短暫查看手機的行為，尚難認定已達「有礙駕駛安全」的程度。既然舉發及裁決機關未能盡舉證責任，原裁罰即屬違誤，應予撤銷。判決文末，法官也對執法實務提出提醒，指出我國對於非行進中使用手機的取締，長期以來衍生出不當作法，實有導正必要。法官強調，員警於取締當下即有機會釐清並確認構成要件事實，若能即時完備調查，不僅有助於後續司法審查，也可降低爭議發生，呼籲舉發機關未來應精進取締程序，以符合比例原則與法治要求。