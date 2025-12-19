我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南投一名男子懷疑自己遭到鄰居檢舉製造噪音，因此趁著對方準備外出時先開車撞倒他，再持刀猛刺其胸口。（圖/翻攝畫面）

南投縣名間鄉今日清晨發生駭人兇殺案！51歲黃姓男子因懷疑65歲蕭姓鄰居長期檢舉他發出噪音、放鞭炮，因此在清晨7時許，趁蕭男欲騎車出門時，先駕車衝撞使其倒地，再持水果刀猛刺其胸口3刀。黃嫌行兇後撥打110自首，警方到場發現蕭男倒臥血泊，送醫搶救後仍宣告不治，全案訊後將依殺人罪嫌移送南投地檢署偵辦。據了解，今天上午7時許，南投縣名間鄉一名51黃男趁著鄰居65歲蕭男，準備騎乘機車外出時，竟開著自小客車衝撞蕭男，見蕭男倒地不起，再下車持事先準備好的水果刀，朝蕭男胸口猛刺3刀，導致蕭男當場死亡。警方調查發現，黃姓嫌犯與蕭姓死者為鄰居關係，但黃嫌疑似長期因精神狀態不穩，常於半夜大聲喧鬧或燃放鞭炮，鄰居們礙於壓力不敢當面指責，多次報警檢舉，不料黃嫌因此認定是蕭男刻意找麻煩，在長期積怨下竟預謀行兇。黃嫌殺人後，於7時42分許自行打電話報案自首，警方獲報到場，雖立即將蕭男送醫急救，仍宣告不治。黃嫌於現場坦承犯行，警方隨即查扣作案刀械與車輛，並將其帶回偵訊。全案警詢後依殺人罪嫌將黃嫌移送地檢署，詳至於細動機與案發經過仍待進一步釐清。