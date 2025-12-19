我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰國隊以地主之姿派出實力堅強的陣容參賽，而泰國王后素提達正是其中一員，擔任船隊的重要核心角色。（圖／翻攝自臉書）

▲最終泰國勇奪金牌，馬來西亞獲得銀牌，緬甸則拿下銅牌。（圖／翻攝自臉書）

在東南亞運動會帆船賽場上，泰國王室成員寫下嶄新一頁。泰國王后素提達以選手身分參與比賽，最終隨隊奪下金牌，不僅成為本屆賽事焦點，也在體育與王室角色之間創造罕見交集。本屆東南亞運動會首度增設SSL 47帆船項目，泰國隊以地主之姿派出實力堅強的陣容參賽，而泰國王后素提達正是其中一員，擔任船隊的重要核心角色。在比賽中，泰國王后素提達負責戰術規劃與航行判斷，擔任策略師與領航員。她在關鍵賽事中親自掌舵，於風向與航線判斷上發揮關鍵影響力，展現高度專業能力。決勝的第8場賽事中，泰國船隊一路領先，最終以41分31秒率先衝線，成功鎖定SSL 47項目歷史上的首面東南亞運動會金牌，寫下新紀錄。最終排名方面，泰國勇奪金牌，馬來西亞獲得銀牌，緬甸則拿下銅牌。這項新設競賽項目競爭激烈，各國皆派出精銳好手，賽況緊張刺激。這面金牌不僅象徵泰國在帆船運動上的突破，也讓外界重新認識泰國王后素提達在體育領域的投入與實力。她以實際行動證明，王室身分與運動精神可以並行，為東南亞運動會留下極具象徵意義的一幕。