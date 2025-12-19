我是廣告 請繼續往下閱讀

昨（18）晚台灣羽球「一哥」周天成在世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽第二戰中，演出一場跨越年齡的巔峰對決。周天成與現任世界球王石宇奇展開生涯第19度交鋒，雙方激戰 75分鐘，周天成最終以11：21、21：19、15：21 惜敗，確定無緣年終賽四強。然而，35 歲的「小天」在場上展現的頑強韌性與身體素質，讓贏球的石宇奇在賽後不僅獻上大擁抱，更給予極高評價，直言他是繼傳奇球星林丹之後，身體能力最棒的選手。面對近期對戰 7 連敗的強敵石宇奇，周天成首局以11：21落後，局面一度顯得被動。但進入第二局後，周天成展現豐富經驗，戰術頻繁變換，不僅化解石宇奇的攻勢，更在局末頂住壓力扳平戰局，將比賽拖入決勝局。石宇奇賽後受訪時，對周天成第二局的變化仍感到震撼：「他使出了很多我從沒見過的招數，比如反手位站位、正手發後場，還有極其積極的搶網與擊球。」石宇奇坦言，這些突如其來的變換對他的精力與體力造成巨大壓力，卻也因此能打出最佳狀態，雙方共同完成了一場精彩絕倫的比賽。談到35歲的周天成至今仍能在高強度賽場競爭，29歲的球王石宇奇言談中充滿敬意：「他的身體能力真的太強了，能一直保持到現在真的很神奇。」石宇奇更語出驚人地表示，周天成是他目前見過身體天賦最強大的球員，「我覺得除了丹哥（林丹）之外，他是我見過最棒的。這代表他的訓練非常紮實，真的非常值得學習。」隨後石宇奇也幽默自嘲，表示自己無法像周天成那樣打球，笑說：「我這樣不行啦，我太瘦了。」儘管周天成最終在決勝局難敵石宇奇的猛烈火力，無緣晉級四強，但兩人賽後在球網前長久擁抱、互相致意的畫面，成為本屆年終賽最動人的鏡頭之一。此外，周天成今日的賽事交手李詩灃，不過男單B組已經確定由奈良岡功大、石宇奇晉級4強，周天成、李詩灃此次對決已經無關晉級。只是在第2局，領先的李詩灃搶網右腳卻突然大扭，他躺在地板上宣布退賽，大會也推著輪椅幫助他離場。周天成也就以0勝2敗結束這次年終賽。