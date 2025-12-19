冬至撞天赦日拜拜懶人包！2025年冬至節氣與天赦日在12月21罕見重逢，80年難得一遇，堪稱是最強轉運日，不少信眾皆會把握這天拜拜補財庫、翻轉能量。社團法人中華宗教文化協會表示，冬至遇天赦日，是最適合重新調整氣場時刻，提供拜拜流程、補財庫吉時、最佳供品、懺悔祈福疏文與冬至轉運法，帶領讀者一文速懂冬至逢天赦日拜拜攻略。
📍冬至12/21逢天赦日！2025最後轉運日
2025年12月21日是冬至與天赦日重疊的難得時辰，冬至象徵著陰極轉陽、天地能量重新翻轉，天赦日則是玉皇大帝開恩赦罪的時刻，讓眾生得以卸下過去一年的阻礙與陰霾。天赦日在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見。2025年12月21日（農曆11月2日）「天赦日」又是傳統24節氣「冬至」，80年難得一遇，效果特強，也是今年國曆及農曆的最後一個天赦日。
📍天赦日是什麼？
在民間信仰中，天赦日被視為一個相當重要的日子，在天赦日當天神明給予眾生悔改機會，特別恩准只要在天赦日，誠心向上天懺悔自身所犯下的罪孽、祈求神明原諒，就有機會重獲新生脫胎換骨，有效除厄運、轉好運，財好運。
📍冬至逢天赦日拜拜流程、吉時
通常選在早上5點至下午4點前，前往主祀玉皇大帝的天公廟，或在家中門口設案向天祭拜，拜拜時稟報姓名、生日、年齡與居住地址，接著再誦唸《玉皇真經》（若無玉皇真經其他經書亦可），誦經完後，秉告玉皇大帝並唸懺悔文。
結束後請玉皇大帝開恩赦罪，給你一個重新開始的機會，並盡量減免罪過，請求擲出3個聖筊，若獲允許再燒化金紙、疏文與蓮花，拜後吃下桂圓果肉、焚燒桂圓殼，象徵脫胎換骨、重新出發。
📍天赦日冬至懺悔文
📍冬至逢天赦日拜拜供品
1、清茶3杯
2、素食餅乾5樣
3、帶殼桂圓12顆
4、象徵好運的水果（如蘋果、香蕉、鳳梨、橘子）
5、米糕、乞龜
6、九轉壽生蓮花
7、手寫懺悔文
8、神明金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運金）
9、若在家設案桌，請備蠟燭一對。
📍冬至轉運方法
1、吃湯圓：紅湯圓招人緣、白湯圓招財；數量吃雙數：代表圓滿成雙，也可吃9的倍數（如9顆、18顆），取陽數極限之意。
2、吃水餃、餛飩、補湯：水餃形似元寶，寓意財源廣進；餛飩諧音「混沌」，吃了可順利換運，迎接新能量；吃羊肉爐、薑母鴨或藥膳雞湯等，暖身驅寒，補充元氣。
3、吃豬腳麵線：有延壽、除晦氣用意，特別適合犯太歲或運勢不佳的人。
4、冬至子時靜坐冥想，接引新生陽氣：冬至晚上11點至隔日凌晨1點，是陽氣初升時，靜坐冥想有助於吸收陽氣，集聚轉運能量。
5、煮錢水：準備168枚硬幣，加水煮沸後多滾3至5分鐘，將鍋子端著在家中各空間走一圈，讓財氣水蒸氣瀰漫，水冷卻後將錢幣擦乾放在聚寶盆或家中財位，將冷卻的財水裝瓶，寫上「對我生財」，放在財位或神明桌，切勿倒掉。最後選一枚錢幣當錢母放錢包，不可花掉。
6、添新衣新鞋：添置新衣新鞋有助於改善運勢，象徵能量更新。
資料來源：社團法人中華宗教文化協會
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。