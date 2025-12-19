冬至撞天赦日拜拜懶人包！2025年冬至節氣與天赦日在12月21罕見重逢，80年難得一遇，堪稱是最強轉運日，不少信眾皆會把握這天拜拜補財庫、翻轉能量。社團法人中華宗教文化協會表示，冬至遇天赦日，是最適合重新調整氣場時刻，提供拜拜流程、補財庫吉時、最佳供品、懺悔祈福疏文與冬至轉運法，帶領讀者一文速懂冬至逢天赦日拜拜攻略。

📍冬至12/21逢天赦日！2025最後轉運日

2025年12月21日是冬至與天赦日重疊的難得時辰，冬至象徵著陰極轉陽、天地能量重新翻轉，天赦日則是玉皇大帝開恩赦罪的時刻，讓眾生得以卸下過去一年的阻礙與陰霾。天赦日在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見。2025年12月21日（農曆11月2日）「天赦日」又是傳統24節氣「冬至」，80年難得一遇，效果特強，也是今年國曆及農曆的最後一個天赦日。

▲今年中秋節正逢天赦日，是難得一見的吉日，不少人會挑這天向玉皇大帝祭拜，希望能寬恕寬恕、赦免自己的累世罪孽。圖為台中樂成宮玉皇大帝。（圖／楊登嵙提供）
▲2025年12月21日是冬至與天赦日重疊的難得時辰，冬至象徵著陰極轉陽、天地能量重新翻轉，天赦日則是玉皇大帝開恩赦罪的時刻，讓眾生得以卸下過去一年的阻礙與陰霾。（圖／楊登嵙提供）
📍天赦日是什麼？

在民間信仰中，天赦日被視為一個相當重要的日子，在天赦日當天神明給予眾生悔改機會，特別恩准只要在天赦日，誠心向上天懺悔自身所犯下的罪孽、祈求神明原諒，就有機會重獲新生脫胎換骨，有效除厄運、轉好運，財好運。

▲2025年中秋節正逢天赦日，中秋月圓的「天赦日」磁場特別旺，補財庫效果也佳，命理專家楊登嵙特別分享天赦日拜拜吉時、最佳供品與補財庫流程。（圖／三陽玉府天宮-龍井天公廟臉書）
▲在民間信仰中，天赦日被視為一個相當重要的日子，在天赦日當天神明給予眾生悔改機會，特別恩准只要在天赦日，誠心向上天懺悔自身所犯下的罪孽、祈求神明原諒，就有機會重獲新生脫胎換骨。（圖／三陽玉府天宮-龍井天公廟臉書）
📍冬至逢天赦日拜拜流程、吉時

通常選在早上5點至下午4點前，前往主祀玉皇大帝的天公廟，或在家中門口設案向天祭拜，拜拜時稟報姓名、生日、年齡與居住地址，接著再誦唸《玉皇真經》（若無玉皇真經其他經書亦可），誦經完後，秉告玉皇大帝並唸懺悔文。

結束後請玉皇大帝開恩赦罪，給你一個重新開始的機會，並盡量減免罪過，請求擲出3個聖筊，若獲允許再燒化金紙、疏文與蓮花，拜後吃下桂圓果肉、焚燒桂圓殼，象徵脫胎換骨、重新出發。

▲2023年最後一次的天赦日將於10月17日到來，柯柏成表示這天祈福求財會特別靈驗，且最好是把握戌時這個時辰。（示意圖／取自photo AC）
▲通常選在早上5點至下午4點前，前往主祀玉皇大帝的天公廟，或在家中門口設案向天祭拜，拜拜時稟報姓名、生日、年齡與居住地址，接著再誦唸《玉皇真經》（若無玉皇真經其他經書亦可），誦經完後，秉告玉皇大帝並唸懺悔文。（圖／取自photoAC）
📍天赦日冬至懺悔文

▲天赦日冬至拜拜必備懺悔祈福疏文，如何唸一文看懂。（圖／社團法人中華宗教文化協會臉書）
▲天赦日冬至拜拜必備懺悔祈福疏文，如何唸一文看懂。（圖／社團法人中華宗教文化協會臉書）
📍冬至逢天赦日拜拜供品

1、清茶3杯

2、素食餅乾5樣

3、帶殼桂圓12顆

4、象徵好運的水果（如蘋果、香蕉、鳳梨、橘子）

5、米糕、乞龜

6、九轉壽生蓮花

7、手寫懺悔文

8、神明金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運金）

9、若在家設案桌，請備蠟燭一對。

▲天赦日要準備12顆帶殼桂圓（龍眼乾），拜拜後，現場敲破殼吃下，象徵金蟬脫殼，脫去霉運。（圖／主婦聯盟網站）
▲天赦日要準備12顆帶殼桂圓（龍眼乾），拜拜後，現場敲破殼吃下，象徵金蟬脫殼，脫去霉運。（圖／主婦聯盟網站）
📍冬至轉運方法

1、吃湯圓：紅湯圓招人緣、白湯圓招財；數量吃雙數：代表圓滿成雙，也可吃9的倍數（如9顆、18顆），取陽數極限之意。

2、吃水餃、餛飩、補湯：水餃形似元寶，寓意財源廣進；餛飩諧音「混沌」，吃了可順利換運，迎接新能量；吃羊肉爐、薑母鴨或藥膳雞湯等，暖身驅寒，補充元氣。

3、吃豬腳麵線：有延壽、除晦氣用意，特別適合犯太歲或運勢不佳的人。

4、冬至子時靜坐冥想，接引新生陽氣：冬至晚上11點至隔日凌晨1點，是陽氣初升時，靜坐冥想有助於吸收陽氣，集聚轉運能量。

5、煮錢水：準備168枚硬幣，加水煮沸後多滾3至5分鐘，將鍋子端著在家中各空間走一圈，讓財氣水蒸氣瀰漫，水冷卻後將錢幣擦乾放在聚寶盆或家中財位，將冷卻的財水裝瓶，寫上「對我生財」，放在財位或神明桌，切勿倒掉。最後選一枚錢幣當錢母放錢包，不可花掉。

6、添新衣新鞋：添置新衣新鞋有助於改善運勢，象徵能量更新。

▲有網友在網路上表示，「湯圓加什麼吃最美味？」。（示意圖／台北市市場處）
▲冬至吃湯圓，建議選擇紅湯圓招人緣、白湯圓招財；數量吃雙數：代表圓滿成雙，也可吃9的倍數（如9顆、18顆），取陽數極限之意。（圖／台北市市場處提供）
資料來源：社團法人中華宗教文化協會

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
