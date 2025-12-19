我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體晶片大廠美光釋出亮眼財測，顯示人工智慧需求依舊強勁，再加上消費者物價指數低於市場預期，推升聯準會降息預期，帶動美股四大指數週四全數走高，費半指數上漲逾2%，帶動台北股市今（19）日開盤上漲217.21點、來到27685.74點，隨後一路走高，終場上漲227.82點或0.83%，收在27696.35點，日K連2紅，站上5日、月線關卡，成交量為5519.3億元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.54點、來到259.93點，終場上漲3.25點或1.25%，收在262.64點，站上5日、月、季線，不過10日線是得而復失，成交量為1213.74億元。今日個股成交量排行榜前五名為：華邦電、台新新光金、力積電、玉山金、旺宏；個股成交值排行榜前五名為：台積電、華邦電、力積電、貿聯-KY、聯發科。權值股多數走高，不過權王台積電卻開高走低，以1455元盤上開出，但最後一盤爆出18644張賣單，終場收在平盤價1430元，連續第二日收在平盤價；鴻海則是開高走高，最後一盤爆出14832張買單，終場上漲5.5元或2.55%，收在最高價221.5元，挹注大盤指數有24點。雖然台積電開高走低收平盤，但相關概念股卻表現亮眼，達興材料上漲逾7%，華景電上漲逾6%，帆宣上漲逾5%，長興、旺矽、光罩、永光、台星科上漲逾4%，牧德、精測、台特化、聖暉*、力積電、亞翔、日月光投控、京元電子、漢唐、濾能上漲逾3%。半導體設備股也有買單挹注，德律、博磊攻上漲停板，台灣精材上漲逾7%，帆宣上漲逾5%，光罩、旺矽、晶彩科上漲逾4%，牧德、廣運、聖暉*、巨漢、易發、亞翔、豪勉、漢唐、濾能上漲逾3%。化工族群也同步走強，日勝化、中華化、國精化攻上漲停板，聯上上漲逾5%，長興、永光上漲逾4%，台特化、新應材、奇鈦科上漲逾3%，台肥、東鹼上漲逾2%。資金也重回AI概念股的懷抱，雙鴻上漲逾8%，奇鋐、勤誠上漲逾6%，川湖、AMAX-KY、建準、精誠、京元電子、台光電、緯創、金像電、和碩上漲逾3%。PCB族群也持續走高，銘旺科、泰鼎-KY攻上漲停板，佳總上漲逾9%，台虹、達航科技上漲逾8%，立誠上漲逾6%，定穎投控上漲逾5%，欣興、德宏、台燿、台光電、金像電、騰輝電子-KY、亞泰金屬上漲逾3%。傳產股也有買單挹注，其中迎來年底作帳行情，集團股開始發動，台塑集團股迎來資金挹注，福懋科攻上漲停價51.2元，南亞上漲逾4%，南亞科、南電、台勝科上漲逾2%，福懋、台化、台塑化上漲逾1%。