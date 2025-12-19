萊爾富2026年馬年福袋原本預計在12月24日開賣，但目前門市已經搶先銷售，好評不斷部分門市甚至已經缺貨，然而隨著福袋熱銷，有民眾還意外發現萊爾富福袋便宜買法，只要使用iPass Money綁定聯邦信用卡，可以最低以165元購入福袋，另外消費滿200元還可以參加抽獎，有人買福袋直接抽中市價超過1000元的福箱，有吃又有抓，直接回本6倍以上。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「今天太幸運了，去萊爾富買了馬年福袋200元刷聯邦卡打折回饋5%，變成190元一個福袋，消費滿200元還可以抽到價值799元的樂玩多福箱，190元帶走將近1000元的東西，瞬間就回本5倍，重點還可以抽台積電股票一張或輝達股票500股，真是太讚了啦！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「如果是用iPass Money綁定聯邦信用卡的話，回饋5%還有送25元折價券喔，所以是165元就買到一個福袋」、「哇都不知道消費滿200元可以抽獎欸，這根本賺翻了」、「我家這邊都買不到，店員說福袋賣光了」、「哭哭，空有聯邦信用卡，但門市福袋完售了啊」、「好幸運！抽獎再抽獎欸，那福箱價值超過1100元，加上福袋價值，等於回本超過6倍」。
萊爾富馬年福袋結帳爆神獎！一次回本6倍「結帳隱藏活動」曝光
事實上，該網友提供的馬年福袋優惠買法只是最基本的「使用聯邦信用卡結帳」就能享有5%回饋，等於一個福袋190元，有內行人分享如果是使用iPass Money綁定聯邦信用卡結帳的話，還可以在iPass Money拿到25元的萊爾富折價券，等於165元就購入價值200元的福袋，相當划算。
另外，萊爾富現在有推出「聯邦翻翻樂」的結帳活動，只要使用聯邦信用卡結帳，單筆消費滿200元就能直接參加抽獎，結帳螢幕四選一，有機會抽中多項好禮，像是可以抽到馬年福袋、樂玩多福箱、各種口味果昔2杯、乖乖奶油椰子3包、雪碧或可口可樂2公升1瓶、洗選蛋10入1盒、瓶裝飲料1瓶、新鮮蘋果1顆等，每卡最多可以參加5次抽獎，綁定HiPay還可以再多享5次抽獎，總計有60000次抽獎機會，活動只到今年底。
而該網友購買福袋又幸運在聯邦翻翻樂抽中「樂玩多福箱」，販售價格799元，內容物實質上是1100元至1500元不等，加上福袋總價值至少就回本6倍以上，實在相當幸運，且也能參加台積電股票一張或輝達股票500股抽獎活動，CP值真的非常高。
萊爾富馬年福袋未開賣「已有門市完售」！重點獎項、抽獎日期一次看
然而萊爾富馬年福袋其實原本是在12月24日才正要賣，隨著部分門市搶先銷售獲得好評，許多門市也陸續跟進，有些地區門市福袋早已被搶光，這回抽獎台積電股票一張、輝達股票500股實在太吸引人，加上今年萊爾富馬年福袋升級外袋不加價，作為四大超商第一間開始販售新年福袋來說，打出不錯的聲量以及成績。
以下是這次萊爾富2026馬年福袋台積電股票以及輝達股票抽獎日期、重點獎項、名額一次看，有購買的民眾要記得留意抽獎時間，說不定下個百萬富翁就是你，如果有聯邦信用卡的民眾，也不要錯過這次馬年福袋折扣機會，可能花165元就成為百萬富翁的幸運兒就是你：
📍超級大獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25
📍頭獎：台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11
📍壹獎：iPhone 17（3名）
📍貳獎：SWITCH 2遊戲主機（1名）
📍參獎：越捷航空台灣越南雙人來回機票（3名）
📍肆獎：LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機（3名）
📍伍獎：LG 12L除濕機（10名）
📍陸獎：DORIS行李箱組29+20吋（10名）
📍柒獎：禾聯14吋智能變頻DC風扇（20名）
📍其餘獎項：萊爾富店內熱銷食品
資料來源：萊爾富官網
