去萊爾富買了馬年福袋200元刷聯邦卡打折回饋5%，變成190元一個福袋，消費滿200元還可以抽到價值799元的樂玩多福箱，190元帶走將近1000元的東西

▲網友購買萊爾富馬年福袋，結果使用聯邦信用卡結帳額滿200元還能再參加抽獎，又幸運抽到內容物超過1100元的福箱。（圖/Threads）

萊爾富馬年福袋結帳爆神獎！一次回本6倍「結帳隱藏活動」曝光

有內行人分享如果是使用iPass Money綁定聯邦信用卡結帳的話，還可以在iPass Money拿到25元的萊爾富折價券，等於165元就購入價值200元的福袋

▲內行人使用iPass Money綁定聯邦信用卡買福袋付款，除了5%回饋，iPass Money再回饋25元，等於165元就能入手馬年福袋。

單筆消費滿200元就能直接參加抽獎，結帳螢幕四選一，有機會抽中多項好禮

而該網友購買福袋又幸運在聯邦翻翻樂抽中「樂玩多福箱」，販售價格799元，內容物實質上是1100元至1500元不等，加上福袋總價值至少就回本6倍以上

▲萊爾富現在使用聯邦信用卡結帳還可以參加額外抽獎，單筆消費200元就可以抽，買福袋剛好就可以抽一次，甚至可能又抽到馬年福袋呢！（圖/萊爾富官網）

萊爾富馬年福袋未開賣「已有門市完售」！重點獎項、抽獎日期一次看

有些地區門市福袋早已被搶光，這回抽獎台積電股票一張、輝達股票500股實在太吸引人，加上今年萊爾富馬年福袋升級外袋不加價

📍超級大獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25

📍頭獎：台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11