美國佛州一隻小貓因黏人性格意外爆紅，牠總是緊緊跟著男主人行動，就連下廚也不例外，還直接站上肩膀化身「小副廚」，畫面被網友笑稱是貓版《料理鼠王》。飼主將影片搭配電影配樂上傳後迅速引發熱議，讓許多網友大讚可愛，紛紛留言敲碗續集。
黏人小貓廚房二廚！貓版《料理鼠王》真實上演
飼主柯瑞（Corey Moriarty）家中飼養4隻狗和2隻貓，平時就常在社群平台分享與毛孩的生活點滴。近日他上傳一段影片，主角正是小貓佛瑞德（Fred），因為一段「肩膀陪煮」的畫面迅速在網路上竄紅。
影片中，原本在一旁觀看的佛瑞德，發現爸爸忙著準備料理、沒空理牠，立刻跳上肩膀就定位。當柯瑞專心攪拌鍋中食材時，佛瑞德也低頭盯著鍋子，一臉認真彷彿在監督料理進度，模樣十分到位。
柯瑞事後替影片配上電影《料理鼠王》的經典配樂，替整段畫面加分不少，吸引大量網友按讚留言，「牠是我看過最可愛的小幫手」、「這畫面太療癒了」、「我必須吃到這道貓貓料理」、「我就知道是貓煮的」、「拜託拍成系列」，意外讓佛瑞德成為網友心中的最佳小副廚。
