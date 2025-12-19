我是廣告 請繼續往下閱讀

泰柬邊境再度傳出砲火聲，區域緊張情勢明顯升溫，雙方軍隊於12月18日持續在爭議地帶交火，使原本已暫時降溫的衝突再度陷入不穩狀態，邊境居民人心惶惶，局勢引發國際社會高度關注。根據《美聯社》報導，區域消息來源指出此番衝突涉及飛彈互射與重型火砲攻擊，戰鬥集中於雙方長期存在主權爭議的邊境區域。此次衝突，是在本月初緊張局勢重新升高後的最新一波軍事對峙。泰柬衝突於12月初再度爆發以來，泰國與柬埔寨雙方已有至少52人死亡，傷亡人數仍可能上升。柬埔寨國防部指控，泰軍動用砲兵與無人機對邊境地區發動攻擊，迫使柬方採取反制行動。柬埔寨方面表示，其部隊使用BM-21多管火箭系統回擊泰軍陣地；而泰國軍方則回應稱，邊境多處地點出現零星交火，戰鬥涉及迫擊砲、坦克及無人機，顯示衝突規模仍未完全受控。這波交火發生在稍早由美國總統川普與馬來西亞首相安華斡旋促成的停火協議之後，使該協議的實質效力受到質疑。中國方面表示，正密切關注情勢，並已派遣亞洲事務特使展開穿梭外交，試圖協助雙方降溫。泰國政府則強調，任何停火安排必須具備可信度，並要求柬埔寨率先正式宣布停火，同時納入邊境排雷合作機制。分析人士指出，泰柬長年未解的邊界爭議，若缺乏制度性解方，即便短暫停火，也難以阻止衝突週期性重演。