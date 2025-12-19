我是廣告 請繼續往下閱讀

宏都拉斯11月30日進行總統大選，過程歷經技術故障以及選舉舞弊指控，選舉結果至今遲未公布，開票過程陷入卡關。美國國務院呼籲宏都拉斯立即開始重新人工計票，並警告擾亂選務工作將面臨後果。儘管選舉尚未有定論，但領先的兩名候選人皆表態將斷絕與中國的外交關係，英媒衛報認為，在宏都拉斯之外，顯然已出現了一位贏家，就是台灣。根據衛報報導，保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）目前以約4萬3000票之差，領先中間偏右候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。兩位領先的候選人都表示，他們將與中國斷交並與台灣恢復外交關係，此舉將推翻時任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於 2023 年 3 月所做的決定，當時她決定結束了宏都拉斯與台灣長達 82 年的邦誼。在2023年，宏都拉斯是十年內第 9 個為了北京而與台灣斷交的國家。中國政府當時正發起密集的壓力攻勢，意圖孤立台灣、削弱其主權合法性，並強化北京對台灣是中國一部分的論調。但現在宏都拉斯似乎後悔了，報導提到，來自美國的壓力、中國未能兌現的承諾以及貪腐醜聞，似乎阻止了台灣在該地區外交邊緣化看似不可逆的趨勢。今年 11 月，一個由 10 名巴拿馬國會議員及顧問組成的代表團訪問台灣，尋求經貿與議會聯繫。與此同時，聖文森及格瑞那丁新當選的總理弗萊迪（Godwin Friday）也從政見中刪除了其政黨長期以來「承認中國」的承諾。美國陸軍戰爭學院教授艾利斯（Evan Ellis）分析，與中國建立關係的損益評估已經發生轉變，特別是在川普連任後。由於中國買家並未如約接收原本由台灣吸收的 40% 蝦類出口，導致其出口產業崩潰。在巴拿馬，包括港口和橋樑在內的大型中國基建項目長期延誤或取消。此外，巴拿馬希望在半導體產業從亞洲遷回西半球的趨勢中分一杯羹，而與台灣的經濟關係頓時成了關鍵。報導提到，前巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）被爆出在其承認中國後，家族企業從中國外交官那裡獲得了數百萬美元的訂單，在巴拉圭，負責建立政治關係的中國商會負責人曾對《半島電視台》的臥底記者說，「我們會負責賄賂。」艾利斯認為，對大多數中美洲公民來說，地緣政治並非首要考量，與美國對這些國家影響力相比，與中國或台灣打交道的淨收益似乎顯得次要，美國正在該地區回擊中國，選擇與台灣保持聯繫的國家正乘著這一趨勢，因他們多希望藉此取得回報。艾利斯指出，川普政府的注意力轉移到加勒比海地區，有幾艘軍艦在委內瑞拉海岸附近航行，像聖文森和格林納丁這類的國家不太可能採取會激怒美國的外交行動。對於一個距離美國主要軍事行動地點不遠的加勒比海小島來說，現在還不是倒向中華人民共和國的時候。