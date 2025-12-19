我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡康永（如圖）談論失去與永恆的定義，直呼感到悲傷時就要轉換注意力。（圖／記者葉政勳攝影）

蔡康永暴瘦一大圈！吐露小S近況

大S（徐熙媛）離世10個月、小S（徐熙娣）復出引關注。而她們的摯友、63歲藝人蔡康永今（19）日出席富邦美術館展覽活動，整個人瘦了許多，受訪聊及「失去」以及面對傷悲的心境，蔡康永也分享今年10月金鐘獎後一直跟小S保持聯繫，「看到她重回生活軌道，我當然很開心。」同時慶幸S媽如願收到金鐘獎盃，「很感動她真的被鼓勵到。」喊話面對悲傷，可以轉念從事熱愛的事物進而分散注意力。蔡康永稍早被問及小S近況，透露今年10月金鐘獎後，私下一直與對方聯繫，訊息關心都沒少，同時解惑外界認為自己減少露面的原因，「我很少出現是因為我沒有節目，跟S有保持聯絡，金鐘獎是我試著要讓她回到軌道上，看到S重拾原來生活，當然很開心。」關心起過年與小S同過？蔡康永搖頭否認，表示自有安排，另一方面，小S獲得金鐘獎盃，將榮耀獻給S媽，好修復一點失去大S的痛楚，蔡康永見狀感動不已，「我壓根忘記這件事，沒想到這麼久才收到，看到S媽開箱很感動，很開心她真的被這個獎給鼓勵到。」事實上，蔡康永先前接受中國媒體《新世相》訪問，被問到了大S離世心境，蔡康永表示，「她是一個勇敢的人，她也是一個痛快的人，這些特質都會讓我誤以為她應該要有力量可以保護她，活得比我們久，而且活得比我們堅強。」更形容大S的離開，就像是童話書的幸福結局變成空白頁，讓人感到非常錯愕，滿是不捨。