台中市長盧秀燕明年底將卸任，藍委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣相繼表態參選，江啟臣選情雖相對樂觀，不過未來是否會請辭副院長，全力投入選戰，備受關注。地方人士透露，江啟臣暫時不會請辭，是因擔心引發黨內「副院長之爭」，不過以江目前的支持度來看，選前請辭是遲早的事，屆時辭副院長，更能代表破釜沉舟決心。民進黨已確定徵召綠委何欣純參選台中市長。《CNEWS匯流新聞網》上月30日公布民調，如果下一屆台中市長，國民黨是提名江啟臣，對上民進黨所推派的何欣純，台中市民有43.9%表態支持江啟臣，25.0%挺何欣純，江啟臣領先何欣純18.9個百分點，不過尚有31.1%未表態。國民黨內部也有一份民調顯示，江啟臣支持度領先楊瓊瓔。與江啟臣熟識的地方人士說，江啟臣身兼立法院副院長，院長韓國瑜另有要務時，江啟臣必須主持立法院院會，民進黨若質疑江啟臣，只會凸顯民進黨雙標，因為前副院長蔡其昌參選台中市長時，並沒有請辭副院長。該人士說，江啟臣過早請辭副院長一職，可能反而會引發黨內「副院長之爭」，因資深立委賴士葆、羅明才都傳出有意爭取，甚至若國民黨立院黨團總召傅崐萁有意願，擔任副院長也不是不可能，即使楊瓊瓔也是適合擔任副院長的人選，「但不能都由台中人說了算」，因此都還待黨內協調。該人士說，目前藍綠嚴重對立狀態下，多一事不如少一事，避免影響藍營團結，加上江啟臣的民調穩定領先，沒有必要過早請辭副院長。他也喊話黨主席鄭麗文，民調態勢明顯，就沒必要讓楊瓊瓔、江啟臣進入初選，盡早確定提名江啟臣，讓大家都能及早應戰。《CNEWS匯流新聞網》民調由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源《CNEWS匯流新聞網》。