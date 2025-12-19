我是廣告 請繼續往下閱讀

iPhone鬧鐘自動靜音不想用了！果粉改靠它：實測絕對會響

也有人抓出竟是「螢幕注視感知」（Attention Aware Features）搞鬼

▲iPhone內建鬧鐘「自動靜音」狀況頻傳，就有民眾怕睡過頭，改推薦使用計時器當作鬧鐘，更認證使用。（圖／記者周淑萍攝）

乾脆直接將iPhone內建的「計時器」當作鬧鐘，實測後更認證絕對會響，且響鈴聲音特別大，完全不害怕睡過頭

▲果粉建議可以改用計時器功能當作鬧鐘，實測後更認證絕對會響，且響鈴聲音特別大，完全不害怕睡過頭。（圖／蘋果Apple官網）

iPhone鬧鐘靜音災情頻傳！元凶找到了：快關閉1功能

▲「螢幕注視感知」功能，配備Face ID的iPhone和iPad機型可以檢查使用者是否注視著裝置，並自動採取調整螢幕亮度、降低音量等動作。（圖／蘋果Apple官網）

iPhone「螢幕注視感知」功能是什麼？適用機型、怎麼關閉一次看

只要打開「設定」APP，接著點一下「Face ID 與密碼」，並關閉「螢幕注視感知功能」