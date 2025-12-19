iPhone鬧鐘近日被爆出自動靜音災情，造成不少果粉睡過頭，美國網紅喬迪也因此錯過飛機，後續被抓出元兇竟是「螢幕注視感知」（Attention Aware Features）搞得鬼。但就有用戶推薦表示，建議可以改使用iPhone內建「計時器」功能，實測後絕對會響，且聲音大到一秒叫醒人，再也不用害怕睡過頭，認證大讚「不管怎樣都會叫得很大聲！」
iPhone鬧鐘自動靜音不想用了！果粉改靠它：實測絕對會響
近日美國網紅喬迪（Brett Chody）在社群平台TikTok透露，最近因iPhone內建鬧鐘「自動靜音」，導致睡過頭錯過班機，且手機螢幕顯示鬧鐘仍處於「響鈴中」的狀態。影片發布後，瞬間在社群平台上引發熱議，也有人抓出竟是「螢幕注視感知」（Attention Aware Features）搞鬼。
iPhone鬧鐘自動靜音狀況頻傳，就有果粉在Dcard分享，表示怕iPhone靜音問題導致睡過頭，乾脆直接將iPhone內建的「計時器」當作鬧鐘，實測後更認證絕對會響，且響鈴聲音特別大，完全不害怕睡過頭，「我現在都用計時器算好起床的時間，計時器不管怎樣都會叫得很大聲」、「現在都用計時器，已經被iOS鬧鐘搞好幾遍」。
《NOWNEWS今日新聞》記者實測，在沒有關閉「螢幕注視感知」功能的狀況下，使用iOS內建計時器功能，人臉緊盯著螢幕的狀態下，計時器在設定的時間下自動響鈴，且聲音並沒有因此變小或靜音，響鈴聲音之大，完全不用害怕聽不見。
iPhone鬧鐘靜音災情頻傳！元凶找到了：快關閉1功能
至於iPhone鬧鐘自動靜音問題，多數人認為與「螢幕注視感知」（Attention Aware Features）有關，根據蘋果（Apple）官網指出，「螢幕注視感知」使用原深感測相機，當使用者注視裝置螢幕時，會自動調整螢幕亮度、自行降低提示音量。
許多用戶猜測，由於iPhone鬧鐘在響鈴時意外被偵測到人臉，可能誤判使用者正在使用中，進一步自動降低音量，導致鬧鐘聲被調低至幾乎靜音，有部分人實測關閉此功能後，鬧鐘瞬間恢復正常運作，建議可以趕緊關閉此該功能，避免無聲鬧鐘問題再度出現。
iPhone「螢幕注視感知」功能是什麼？適用機型、怎麼關閉一次看
根據蘋果（Apple）官網表示，iPhone X或後續機型、iPad Pro（11 吋）、iPad Pro（12.9 吋）或iPad Pro（13 吋）皆有設定「螢幕注視感知」功能，使用該功能，配備Face ID的iPhone和iPad機型可以檢查使用者是否注視著裝置，並自動採取行動。
倘若用戶不想使用此功農，關閉方式十分簡單，只要打開「設定」APP，接著點一下「Face ID 與密碼」，並關閉「螢幕注視感知功能」，就能順利關閉此功能，建議最近有鬧鐘靜音問題的果粉們，趕緊手動關閉它，才能避免睡過頭悲劇再發生。
資料來源：蘋果Apple官網、Dcard
