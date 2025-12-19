我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民歌之父楊弦（如圖）離世，上個月在民歌大團圓演唱會開唱成為絕響。（圖／翻攝自民歌50臉書）

被譽為「民歌之父」的資深音樂人楊弦，遺孀Lydia今（19）日透過民歌50粉絲專頁代為發布公開信，證實楊弦已於本月14日中午平靜離世。關於網路上流傳的錯誤日期，Lydia特地做出「溫柔更正」，並在信中回憶兩人曾被說是前世道友，上輩子就一起修行了。她希望未來能和楊弦「在光中再相逢」。針對近日網路上、維基百科及部分媒體誤傳楊弦於週六離世的消息，Lydia在聲明中表示，楊弦於12月12日入院，於12月14日週日中午平靜離世。她懇請各界協助註記正確時間，並對外界的關心與惦念致上謝意。對於近日仍有親友或合作方欲聯繫演唱、出版等事宜，Lydia也遺憾表示：「很抱歉，他已無法再親自為大家唱一首歌了。」目前家屬已安排追思誦經祝念，後續治喪事宜將於適當時機再行公告。Lydia回憶，兩人曾去拜訪一位老師，老師笑稱他們幾輩子前就是一起修行的道友，而且還會為了打掃庭院這類小事各持己見。Lydia表示：「那一刻我笑了，因為那樣的畫面，像極了這一世的你。」她表示，認識楊弦讓她真正明白了什麼是修行，「這是我此生最大的收獲。」她也向丈夫道別：「此生修行，此生與你相伴。未來的路上，願我們在修行的道路上，於光中再相逢。」