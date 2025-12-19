被譽為「民歌之父」的資深音樂人楊弦，遺孀Lydia今（19）日透過民歌50粉絲專頁代為發布公開信，證實楊弦已於本月14日中午平靜離世。關於網路上流傳的錯誤日期，Lydia特地做出「溫柔更正」，並在信中回憶兩人曾被說是前世道友，上輩子就一起修行了。她希望未來能和楊弦「在光中再相逢」。
澄清離世時間 楊弦12日入院、14日中午安詳辭世
針對近日網路上、維基百科及部分媒體誤傳楊弦於週六離世的消息，Lydia在聲明中表示，楊弦於12月12日入院，於12月14日週日中午平靜離世。她懇請各界協助註記正確時間，並對外界的關心與惦念致上謝意。
對於近日仍有親友或合作方欲聯繫演唱、出版等事宜，Lydia也遺憾表示：「很抱歉，他已無法再親自為大家唱一首歌了。」目前家屬已安排追思誦經祝念，後續治喪事宜將於適當時機再行公告。
相伴是此生最大收獲 遺孀曝掃庭院趣事
Lydia回憶，兩人曾去拜訪一位老師，老師笑稱他們幾輩子前就是一起修行的道友，而且還會為了打掃庭院這類小事各持己見。Lydia表示：「那一刻我笑了，因為那樣的畫面，像極了這一世的你。」
她表示，認識楊弦讓她真正明白了什麼是修行，「這是我此生最大的收獲。」她也向丈夫道別：「此生修行，此生與你相伴。未來的路上，願我們在修行的道路上，於光中再相逢。」
【Lydia公開訊息全文】
感謝大家的關心、惦念與祝福。
我的先生，楊弦先生， 於 12 月 12 日（週五）入院，並於 12 月 14 日（週日中午）平靜離世。
近日於 Google、維基及部分媒體網路平台，流傳其於週六離世的說法，與實際情況略有出入，特此溫柔更正；亦懇請協助註記正確時間，敬請見諒。
近日仍有親友關心，欲與他聯繫演唱、出版等事宜，在此一併說明—— 很抱歉，他已無法再親自為大家唱一首歌了。
我與家人已為楊弦安排追思誦經祝念， 後續治喪與追思相關事宜，將於適當時機再行敬告各位親朋好友。
謝謝大家對楊弦的關愛與惦念。 願他安住光明與慈悲之中，心安自在； 也願大家平安、健康、喜樂。
楊弦，
我們認識之後，有一次一起去見一位老師。 老師說，我們幾輩子以前是修行的道友， 而且還會為了打掃庭院，各持不同的意見。
那一刻我笑了， 因為那樣的畫面，像極了這一世的你。
認識你，讓我真正明白什麼是修行。 這是我此生最大的收穫。
你是一位修行者， 此生修行，此生與你相伴。 未來的路上， 願我們在修行的道路上，於光中再相逢。
Lydia H
