台塑今（19）日宣布高層人事案，公告董事會通過資深副總經理暨發言人林勝冠升任代理總經理，郭文筆則專任台塑董事長、免兼總經理。台塑先前於2024年股東常會後董事會改選，原董事長林健男交棒，職缺交由總經理郭文筆接任，現在郭文筆專任台塑董事長、免兼總經理。台塑四寶中，包括南亞、台化、台塑化，董事長與總經理皆由不同主管擔任，僅台塑是董事長兼任總經理；此次台塑拔擢林勝冠升任代理總經理，象徵此輪接班布局到位。此次升任台塑代理總經理的林勝冠，政大企管系畢業，在台塑集團資歷深厚，多年來一直是台塑重要核心主管，林勝冠除了綜理台塑經營管理業務，並長期擔任台塑發言人，為外界與台塑聯繫的重要窗口。此外，全國加油站昨日召開股東臨時會，推舉新任董事長，結果由台塑企業管理中心常務委員暨台塑生醫董事長王瑞瑜出任。全國加油站為台灣最大的民營加油站業者，台塑企業旗下的台塑化透過轉投資方式，持股全國加油站近2成，為重要股東之一。另外，全國加油站也是台塑化油品的重要客戶之一。此次由王瑞瑜出任全國加油站董事長，雙方是否進一步深化合作關係，備受外界矚目。