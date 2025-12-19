我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳品惟用豐富的產業經歷，向品牌傳遞顧客需求，進而促進合作。（圖／Coupang 酷澎提供）

美商 Coupang 酷澎以「以顧客為核心」作為營運理念，背後關鍵推手正是肩負選品任務的品類經理團隊。透過第一線洞察消費者需求，並即時回饋給品牌端，結合具備零售經驗與高度行動力的人才，持續優化整體購物體驗。「你們的東西真的很好買，什麼都有，你們怎麼做到的？」這是酷澎台灣資深品類專員吳若婕加入 Coupang 酷澎後，最常從親友口中聽到的回饋。她指出，這樣的評價正反映出酷澎團隊長期從顧客角度出發，精準掌握需求、引進商品，並不斷優化消費體驗所累積的成果。吳若婕指出，在Coupang酷澎，品類管理不單是商品上架操作，而是與團隊共同思考顧客的使用情境與真實需求，將「如何讓顧客在最短時間內，能買到真正需要的商品」作為決策核心。身為一名高強度線上購物消費者，吳若婕以自身經歷為例，她認為真正的便利並非路口超商「隨手買」，而是能在家中冰箱就能拿到，因此Coupang酷澎正是基於這樣進階的便利性需求，吸引品牌合作，讓受到消費者喜愛的商品上架酷澎。品牌所在乎的通路發展潛力，則可以透過陳品惟超過20年的品牌與實體銷售產業實力窺見一二。作為品類經理，陳品惟指出，酷澎高度整合的營運模式，讓他能全盤掌握從採購、業務到行銷等品類經營策略，與合作品牌共同規劃發展方向，讓商品更快被市場看見，也更即時回應顧客需求。奠基於深厚的零售產業資歷，陳品惟看見線上零售的成長潛力，選擇加入酷澎，補齊自身職涯版圖，「我希望藉由這個機會，讓自己對整個通路的理解更完整。」此外，酷澎持續推出創新服務，為市場注入新動能，也是陳品惟向外分享的動力。像是今年於台灣推出的訂閱制 WOW 會員，每月59元即可移除運費門檻，提升顧客購買頻率，即獲得品牌端正面回饋；同時，AI 導入選品與補貨決策流程，協助團隊以更客觀的數據洞察市場，強化服務競爭力。Coupang 酷澎正以顧客為核心，結合科技與營運實力，持續擴大線上零售布局，並歡迎更多人才投入，共同推動產業向前發展，發展未來商務。