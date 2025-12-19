我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院國民黨團、民眾黨團19日召開記者會，宣布提案彈劾賴清德總統，網路同步出現「彈劾賴清德」連署網站，宣稱人數已破百萬，不過網站的驗證機制引發討論，政治評論員吳靜怡在臉書發文質疑「網站是誰製作的？不應該躲在資安破口的背後！」吳靜怡指出，這個網站沒有任何驗證機制，可用假資料重複填寫，甚至以「國昌尖叫雞」、「統一女神麗文」等名字，都能成功取得編號，批評這根本不是嚴謹的連署系統，更像一個流量計數器或宣傳工具，且後台管理介面被查出有「手動輸入」連署數的欄位，人數可以短時間內快速衝高。而且這個網站還是使用中國團隊開發的AI工具Manus製作，吳靜怡表示，在業界頂多拿來做Demo提案，由於進入網站或點擊按鈕，都會自動記錄訪客IP，但網站缺乏隱私政策或安全聲明，也沒說明資料如何處理，「在資安的角度，完全不可能直接做成會觸及到個資的網頁」，質疑表面是政治宣傳，不排除有數據收集的動機，呼籲NCC或調查局介入調查。