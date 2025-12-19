我是廣告 請繼續往下閱讀

憲法法庭去年（2024）10月7名大法官屆退後，只剩下8名大法官，同年12月藍白修法三讀通過通過《憲法訴訟法》修法，憲法法庭判決及暫時處分裁定的門檻提高為「」，並兩度封殺賴總統所提的新任大法官人事案，憲法法庭從此癱瘓一年，綠委曾為此聲請釋憲。今天憲法法庭宣告，憲訴法關於評議不得低於10人、違憲宣告不得低於9人等規定的，其中蔡彩貞部分協同、部分不偕同，呂太郎等5名大法官認為，憲訴法既成為國家法律體系的一環，在不牴觸憲法的前提下，大法官自應尊重，不得一概摒棄不用。然而，憲法既為國家最高位階法規範，則用以規範大法官解釋憲法程序的憲訴法，自必須以能維護憲法最高法位階性為前提。，而不要求其行使職權應依據法律為之的意旨，大法官即不應受其拘束。如果不是這樣，將造成，或致大法官不能妥適宣示憲法內涵，掏空大法官的憲法解釋權，2024年10月31日7名大法官任期屆滿前後，經總統於兩度提名繼任人選咨請立法院同意，均為立法院全數否決，導致從2024年11月1日起，大法官人數僅有8人，迄今已逾1年，缺額大法官的繼任人選何時產生難以預期。如果將持續拒絕評議的3位大法官計入現有總額，本庭將因不足現有總額8人的三分之二即6人參與評議，而無法實質審理本件及其他任何憲法解釋聲請案件，於此極端例外且不得已情況，立法院是國家最高立法機關，因此制定法律時，須踐行正當立法程序，例如如立法程序的公開透明原則及討論原則，並經議決憲訴法修正草案由立員翁曉玲等人所提出，在2024年12月20日的二讀會廣泛討論完畢後的逐條討論程序時，由民眾黨黨團提出再修正動議，在當天就完成二讀及三讀。七條法令中有六條的內容，與翁曉玲提出的修正案完全不同。，因此很難期待其他立委知悉修正的緣由、修正後會發生什麼影響，進而決定如何就這個倉促間提出的法案進行表決，也無暇徵詢主管機關司法院的意見，或者對人民公開，使人民得以獲取相關資訊，據此向民意代表問責，並透過媒體與公共論壇，參與立法權行使階段的立法政策與內容的討論，即時將公民意見反映於國會，憲法設置國家機關的本旨，在使各憲法機關發揮其應有的憲政功能，不致因人事更迭而一日中斷。總統與立法院為政治部門，於大法官因任期屆滿卸任或在任期內死亡、辭職、免職等原因而，如欠缺應有配套，致大法官職權受到封鎖或妨礙，該法律即屬違反憲法權力分立原則。憲訴法第30條第2項修法後，變更向來以大法官現有總額固定比例人數參與，作為評議門檻的規定，改為以最低10人的具體人數作為參與評議的固定門檻，又無配套措施，致大法官職權的行使，更易因政局更迭或立法院人事同意權行使結果，經常面臨停止的風險，違反憲法以大法官為憲法機關，應維繫其職權正常運作的意旨，對大法官行使職權造成實質妨礙，違反憲法權力分立原則。