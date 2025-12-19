我是廣告 請繼續往下閱讀

▲客家電視台製作的戲劇作品《星空下的黑潮島嶼》，即將在Netflix播出。（圖／翻攝自Netflix）

「主流媒體的一小步，卻是客家電視的一大步！」客家電視台台長向盛言引用阿姆斯壯登月的名言，宣布年度史詩大戲《星空下的黑潮島嶼》將於12月22日正式登陸全球串流龍頭Netflix。這一步，客家電視走了22年，代表客語影視作品突破同溫層，同時帶著IMDb評分第一、在金鐘60獲得6項大獎的超狂氣勢，讓全世界看見台灣的客家軟實力。客家電視台台長向盛言在臉書發文表示，這一步走了22年，團隊深具信心。他強調，跨出這關鍵的第一「部」（步）之後，客家電視將在影視領域扮演更積極的角色。未來的客家內容，將不再侷限於客家電視台內，而是有更大的機會映入大眾眼簾，深入每戶人家。向盛言表示，《星空下的黑潮島嶼》是在IMDb 評分第一名的台劇。在今年第60屆金鐘獎入圍16項、勇奪6項大獎，獲得「戲劇節目燈光獎」、「攝影獎」、「造型設計獎」、「美術設計獎」、「視覺特效獎」與「戲劇原創歌曲獎」，作品在美術、燈光、鏡頭語言等層面獲高度評價。評審更讚嘆「技術與情感完美融合」，是本屆最具國際水準的影集之一。此外，該劇霸榜LINE TODAY「聚光賞」，成為2025唯一上榜且奪冠的年度台劇。在國際影壇同樣殺出重圍，榮獲塞拉國際電影節最佳劇情長片、亞洲電視大獎（ATA）及亞洲影藝創意大獎（AACA），連「線上登島互動網站」都拿下美國繆思大獎（MUSE Awards）。《星空下的黑潮島嶼》由導演洪伯豪執導、金鐘編劇呂蒔媛操刀劇本，以白色恐怖時期綠島新生訓導處為背景，描述一群被流放的政治犯如何在絕境中，透過醫療、教育與農業重拾人性與希望。劇組歷時2年籌備、實景拍攝逾百天，洪伯豪曾表示：「希望每個鏡頭都能讓觀眾感受到歷史的溫度。」劇集開播後深受各界好評，被視為台灣影視史上的重要里程碑。為了讓好戲被更多人看見，Netflix將於12月22日起一口氣上架9集。向盛言也同步公開追劇攻略，包括，提供首2集免費觀看。公視+則推出59元全集暢看方案。