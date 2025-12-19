Uber Eats會員近日應該都有收到一封來自Uber Eats台灣總經理李佳穎發出的公開信，文中發長文指稱「外送專法」雖未明文禁止「疊單」，但定義可能會有落差，導致疊單失去誘因。文中有提到接下來營運可能會有所調整，首當其衝可能會是現行疊單制度出現變化，藉此來評估市場。foodpanda公共事務協理郭昕宜直言：外送法一過，未來點外送是一定會變貴，至於是否取消「疊單」，官方坦言：不排除會跟進。
Uber Eats總經理李佳穎在信中指出，「疊單」機制是結合科技與台灣在地經驗的解方，讓外送員在順路方向增加取送餐，提升效率。李佳穎強調，根據內部統計，疊單機制實際上幫台灣消費者節省了每單至少20元的外送費用，每月更協助外送員減少總計3000萬公里的行駛里程，降低油耗與車損。
Uber Eats：《外送專法》失去疊單的誘因
《外送專法》雖未明文禁止疊單，卻可能因「定義落差」導致平台失去疊單的誘因。李佳穎信中提到，原本因疊單而被「節省」掉、看不見的成本，因而浮現出來，進而得讓平台、消費者、外送合作夥伴與商家合作夥伴在新的制度下，共同承擔。而這只是從第一次正式公聽會到通過委員會審查僅僅花費不到一個月的《外送專法》所可能帶來的潛在衝擊之一。
Uber Eats具體三做法
在未來幾個星期內，Uber Eats將進行相關的意見調查、營運測試，具體的做法有下列三項：
1.對於專法施行後，營運可能調整方式的調查，瞭解用戶能接受的營運方式。
2.為瞭解若平台取消現行疊單，實際上可能會對消費者、商家與外送合作夥伴產生什麼樣的效應、其嚴重程度爲何。
3.其他可能營運調整的意見徵詢。
外送產業權益促進聯盟痛批：外送專法從未禁止疊單
針對 Uber Eats的大動作，臺灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪痛批：「外送專法從未禁止疊單」。蘇柏豪指出，平台高層散布不實訊息製造恐慌，他提到，平台向餐廳與消費者收取完整費用，卻以疊單為由壓低外送員報酬，且經常出現「完全不順路」的疊單，導致消費者等待時間拉長。「平台拿走最大利益，卻把風險與責任丟給第一線外送員，這才是問題核心」。
資料來源：Uber Eats、foodpanda
外送產業權益促進聯盟痛批：外送專法從未禁止疊單
針對 Uber Eats的大動作，臺灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪痛批：「外送專法從未禁止疊單」。蘇柏豪指出，平台高層散布不實訊息製造恐慌，他提到，平台向餐廳與消費者收取完整費用，卻以疊單為由壓低外送員報酬，且經常出現「完全不順路」的疊單，導致消費者等待時間拉長。「平台拿走最大利益，卻把風險與責任丟給第一線外送員，這才是問題核心」。
